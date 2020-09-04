Почему стоит беспокоиться из-за длительного неподвижного сидения?

Где проблема?

Малоподвижность во всем мире считают четвертым наиболее опасным фактором риска смерти. Ее опережают только высокое давление, курение и высокий уровень сахара в крови. Однако следует учитывать, что ведение пассивного образа жизни нарастает быстрее всех. Казалось бы, где проблема? Нужно заставить людей больше двигаться, и дело решено! К несчастью, большая часть общества полностью не осознает рисков, которые вызывает сидячий образ жизни.

Обнаружены убедительные доказательства того, что физически неактивный образ жизни повышает риск заболевания самыми разными болезнями. В их числе коронарная болезнь сердца, диабет второго типа, рак груди и толстого кишечника. Всеобъемлющие статистические данные подтверждают: слишком пассивный образ жизни сокращает ее продолжительность. Около 6-10 % случаев упомянутых заболеваний возникают именно вследствие недостатка физической активности. Чаще всего это совпадение наблюдалось у больных сахарным диабетом, затем с летальными случаями других болезней и, наконец, с раком и сердечными болезнями. Во всем мире средняя продолжительность жизни увеличилась бы более чем на полгода, если искоренить сидячий образ жизни. Эти исследования ставят малоподвижность рядом с такими опасными факторами, как курение и лишний вес.

Что организму приносит сидение?

Болезни сердца

Во время сидения мышцы сжигают меньше жира, и кровообращение замедляется, способствуя атеросклерозу. Обнаружена прямая связь длительного сидения с высоким давлением и повышенным уровнем холестерина. Люди с сидячим образом жизни рискуют заболеть кардиоваскулярными болезнями в два раза чаще, чем те, кого работа заставляет двигаться.

Проблемы поджелудочной железы

Поджелудочная железа производит инсулин - гормон, который в виде глюкозы снабжает клетки энергией. Но если образ жизни малоподвижный, мышечные клетки потребляют энергию меньше, и железа продолжает производить все больше ненужного инсулина, который может вызвать диабет и другие болезни. Проведенное в 2011 году исследование показало, что необходимо только один день провести в сидячем положении, чтобы ответ клеток на инсулин был нарушен.

Рак толстого кишечника

Исследования доказали, что длительное сидение повышает риск рака толстого кишечника, груди и эндометрия. Причина этого не вполне ясна, возможно, излишний инсулин инициирует создание новых клеток. Есть предположение, что активный образ жизни помогает действовать природным антиоксидантам, которые уничтожают свободные радикалы, вызывающие повреждение клеток и рак.

Атрофированные мышцы живота

Когда мы стоим или хотя бы сидим прямо, мышцы живота - это то, что удерживает нас вертикально. Сидя сгорбившись на стуле, мы их не используем, и это вместе с натянутыми мышцами спины формирует неправильную осанку, которая деформирует естественный изгиб позвоночника. Такое состояние называется гиперлордозом, экспертом Mēness aptieka врачом физикальной медицины и реабилитации VCA Гуной Витолиней.

Неподвижные бедра