Трамп объявил, что Сербия и Косово договорились об экономическом сотрудничестве

"Президент Дональд Трамп объявил, что Сербия и Косово договорились о нормализации экономических отношений. Еще одно историческое соглашение, достигнутое президентом, для того чтобы сделать мир более спокойным, процветающим местом", - написал в Twitter заместитель Госсекретаря Джадд Дир.

Перед подписанием соглашения лидеры Сербии и Косово встретились с президентом США Дональдом Трампом.

Переговоры между сторонами велись на протяжении двух дней.

Косово в одностороннем порядке провозгласило независимость в феврале 2008 года. Ее независимость признали более ста государств, в том числе США и большинство членов ЕС. Не признали независимость Косова, Россия, Китай, Испания, Израиль.