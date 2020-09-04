Трамп объявил, что Сербия и Косово договорились об экономическом сотрудничестве

Президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Косово Авдуллах Хоти по итогам переговоров в Вашингтоне договорились о нормализации экономических отношений. Об этом сообщает "Медуза".
"Президент Дональд Трамп объявил, что Сербия и Косово договорились о нормализации экономических отношений. Еще одно историческое соглашение, достигнутое президентом, для того чтобы сделать мир более спокойным, процветающим местом", - написал в Twitter заместитель Госсекретаря Джадд Дир.
Перед подписанием соглашения лидеры Сербии и Косово встретились с президентом США Дональдом Трампом.
Переговоры между сторонами велись на протяжении двух дней.
Косово в одностороннем порядке провозгласило независимость в феврале 2008 года.
Ее независимость признали более ста государств, в том числе США и большинство членов ЕС.
Не признали независимость Косова, Россия, Китай, Испания, Израиль.
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