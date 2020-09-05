Postimees в Минске: Побег от кагэбэшников заставил сердце екнуть

В голове крутился один вопрос: "Должен же быть другой выход?!" Вариантов не было. Я понимала, что сейчас они разберутся, что взяли не ту, и вернутся за мной. Я рванула за угол кафе по коридору, в глубь гостиницы. Встретила работающую там девушку, стала расспрашивать ее, есть ли тут еще один выход или хотя бы туалет. "Нет, туалет не подойдет – найдут", - подумала я. Она направила меня к главному входу, но я дала понять, что туда мне нельзя. "Задерживают всех?" - спросила она. Я кивнула в ответ, но не стала рассказывать, что искать будут именно меня. Представляю, какой ужас стоял в моих глазах, помню, как сильно билось сердце.

Она сжалилась надо мной и сказала: "Давайте, я вас проведу". Мне ничего не оставалось, как довериться ей. Она провела меня к выходу на парковку, который был за углом от салона и объяснила, как выйти через двор на другую улицу. "Будьте осторожны, везде милиция", - предупредила она меня. Поблагодарив ее, я рванула через двор на другую улицу. Выбежав, увидела много машин милиции и автозаков.

Решила идти, а не бежать, - чтобы не привлекать внимания. Сильный дождь лил непрестанно. Было страшно оборачиваться. На светофоре перехода к моей улице стояли очередной автозак и милицейская машина. Было очень страшно. Вернувшись домой, я еще долго отходила.

Последующие два дня журналистов продолжали задерживать.

- Ты пыталась скрыть, что ты журналист? Как ты это делала?

- Если поначалу я не боялась открыто ходить с пресс-картой, то чем дальше, тем больше, находясь на митингах, я начала прятать ее под рубашку и доставать, только когда подходила опрашивать людей, а потом и вовсе стала оставлять дома, так как боялась, что если задержат, то начнут обыскивать.

- Какие у вас были контакты с силовиками?

- В среду, 27 августа, когда силовики оцепили всю площадь, мне разрешили выйти из оцепленной толпы. Мне также удалось поговорить с одним из омоновцев, он был очень любезен, не грубил. Он сказал, что людей много раз просили покинуть площадь по громкоговорителям, так как митинг не был одобрен городскими властями. За черной маской я увидела человека с душой. "Вам не стыдно задерживать людей!?", "За что вы так избиваете парней?!" - возмущенно негодовали стоявшие рядом пожилые женщины, которых также выпустили из оцепления.