Сб, 5.09.2020
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официальный пресс-секретарь Еврокомиссии Петер Стано

Фракцию ЧСР в Рижской думе возглавит Радзевич

Юрис Радзевич

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Фракцию партии "Честь служить Риге" (ЧСР) в Рижской думе возглавит бывший исполнительный директор столицы Юрис Радзевич.

Он подтвердил, что избранные от ЧСР в думу депутаты выбрали его руководителем фракции.

Радзевич сдержанно прокомментировал заявления новой думской коалиции о планах сотрудничества с оппозицией.

"Не стоит прислушиваться к их словам. Они адресованы обществу. Посмотрим на дела", - сказал представитель ЧСР.

В состав фракции ЧСР входят люди, которые ориентированы на прагматичные решения на благо рижан, подчеркнул Радзевич.

Как сообщалось, четыре политические силы - объединение партий "Для развития/За!" и "Прогрессивные", Новая консервативная партия, список национального объединения  и Латвийского объединения регионов, а также объединение партий "Новое Единство" - достигли договоренности о формировании коалиции и распределении сфер ответственности в Рижской думе.

В оппозиции останутся "Согласие", ЧСР и Русский союз Латвии.

От ЧСР в думу избраны пять депутатов - Олег Буров, Радзевич, Дайнис Турлайс, Айнар Баштикс и Яков Рафальсон.

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