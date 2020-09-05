Фракцию ЧСР в Рижской думе возглавит Радзевич

Фракцию партии "Честь служить Риге" (ЧСР) в Рижской думе возглавит бывший исполнительный директор столицы Юрис Радзевич.
Он подтвердил, что избранные от ЧСР в думу депутаты выбрали его руководителем фракции.
Радзевич сдержанно прокомментировал заявления новой думской коалиции о планах сотрудничества с оппозицией.
"Не стоит прислушиваться к их словам. Они адресованы обществу. Посмотрим на дела", - сказал представитель ЧСР.
В состав фракции ЧСР входят люди, которые ориентированы на прагматичные решения на благо рижан, подчеркнул Радзевич.
Как сообщалось, четыре политические силы - объединение партий "Для развития/За!" и "Прогрессивные", Новая консервативная партия, список национального объединения и Латвийского объединения регионов, а также объединение партий "Новое Единство" - достигли договоренности о формировании коалиции и распределении сфер ответственности в Рижской думе.
В оппозиции останутся "Согласие", ЧСР и Русский союз Латвии.
От ЧСР в думу избраны пять депутатов - Олег Буров, Радзевич, Дайнис Турлайс, Айнар Баштикс и Яков Рафальсон.
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