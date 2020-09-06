Немецкий токсиколог об отравлении Навального: "Новичок" не произвести в подвале

- В случае отравления Скрипалей пострадали также другие люди. Подвергались ли опасности те, кто летел с Алексеем Навальным в самолете или врачи, которые его с самого начала осматривали?

- Насколько я знаю, в случае со Скрипалями опасность состояла в том, что загрязняющие вещества были нанесены на какие-то поверхности, которых затем касались другие люди. В случае Навального это очень сильно зависит от того, как вещество попало в организм и в каком количестве.

Из того, что нам известно о "Новичках", - это такие маслянистые жидкости, которые не так легко испаряются или растекаются по плоскости самолета. Эти вещества остаются там, куда вы их нанесли. Лечащие врачи, безусловно, должны быть очень, очень осторожны, следить за контактом с жидкостями тела, использовать специальную одежду.

- Какого количества вещества достаточно, чтобы убить человека?

- Совсем немного. Мы говорим о миллиграммах, тысячных долях грамма. Нужно совсем мало. Это количество можно принять незаметно.

- И кто может произвести подобное вещество? Это возможно только в лабораториях или, грубо говоря, дома на кухне тоже? Поскольку формула-то известна.

- В открытом доступе есть формулы некоторых "Новичков", но далеко не все. Есть также лаборатории в Америке, в Иране, которые производят такие вещества для аналитических целей в очень малых количествах. То есть знание того, как производить такие вещества, в принципе, есть. Тот, кому это очень нужно, может его получить. Его, конечно, не произвести в подвале, необходимо довольно хорошее оборудование. Также нужна специальная одежда, чтобы защитить себя. Но это не невозможный, не ужасно сложный синтез.

Есть еще другой момент: как получить сырье для этого производства? Это сложно сделать незаметно. Это вещества, которые подпадают под действие Конвенции о запрещении химического оружия. Если бы я сейчас начал заказывать такие вещества в больших масштабах и в нужных комбинациях, ко мне бы в дверь постучалась прокуратура. Это как если бы я покупал рицин (чрезвычайно опасный яд. - Ред.).

- Значит, эти вещества, сырье, достали на черном рынке?

- Это может быть. Но для этого требуется очень сильное желание. Мы знаем, что исследователи, которые участвовали в разработке этих веществ в 1970-х годах, некоторые из них ушли в частное производство, некоторые вещества попали в частные руки и в конце концов исчезли. Есть способы завладеть такими веществами. Ключевой момент - узнать, что это за вещество. Это и будут "отпечатки пальцев", которые скажут, откуда оно появилось.

- То есть если знать точное название соединения, можно понять, кто его произвел?

- Вещество никогда не бывает полностью чистым. В каждом материале всегда есть примеси, побочные продукты. И эти примеси и побочные продукты - это как отпечаток пальцев. Иногда можно восстановить эти отпечатки с образца в лаборатории, если есть возможность сравнить эти образцы с другими.

- Какие перспективы выздоровления у Алексея Навального?