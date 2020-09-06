Pasažieru vilciens сменит название. На ребрендинг потратят до 100 000 евро

Процесс покупки пассажирских поездов был окутан скандалами и неудачами. Бывшее руководство компании даже было осуждено за то, что на подготовку контракта с испанской компанией CAF, который так и не был заключен, потратили 1,4 миллиона евро. 7 июля дело было передано в Верховный суд. Дата рассмотрения еще не назначена.

Летом прошлого года PV, Министр транспорта и чешская компания Škoda Vagonka наконец-то подписали договор на производство и поставку 32 поездов. Поезда будут стоить 242 миллиона евро. Еще за 14 миллионов построят ремонтное депо. Nekā Personīga стало известно, что производство поездов должно было начаться в конце августа. Но этого не произошло. Также не был утвержден и технический проект новых поездов, который PV разрабатывает вместе с Škoda.

Иво Гурнакс, руководитель проекта чешской компании, во всем обвиняет вирус Covid-19 и обещает устранить задержку. Но с какой стороны - Латвии или Чехии - не был вовремя подготовлен проект, без которого производство не может быть запущено, ни одна из сторон не раскрывает.

В дальнейшем PV будет называться VIVI Latvia. Это означает, что будет новая форма для сотрудников, визитки, сайт и многое другое.

Сколько это может стоить, руководство компании не оглашает - в среднем от нескольких десятков тысяч до 100 тысяч евро.

16 апреля прошлого года был объявлен конкурс на создание нового фирменного образа PV. Он закончился 24 мая. Контракт с победителем был подписан осенью. Презентуя дизайн новых вагонов, PV публично объявил, что его разработала Dizaina studija TEIKA. Однако согласно общедоступным данным СГД, на момент проведения тендера и заключения контракта эта студия имела налоговую задолженность. В мае 2019 года он достигала 10000 евро.

В отчете за прошлый год руководство Dizaina studija TEIKA заявляет, что "компания в настоящее время испытывает финансовые затруднения и не может вовремя погасить текущие платежи". Видимо, поэтому договор с PV заключила компания PRINTPIGEONS, которая была создана всего за месяц до конкурса и принадлежит тому же предпринимателю.

В отчете руководства о хозяйственной деятельности Dizaina studija TEIKA за 2019 год указано, что компания завершила год с убытком в 28 016 евро. Чистый оборот в 2019 году составил 39 914 евро. Размер собственного капитала компании на 31 декабря 2019 года составлял 44 313 евро.

Услуги Dizaina studija TEIKA и PRINTPIGIONS обойдутся PV в 34 100 евро без НДС. Но в закупках их пригласили начать вместе с SIA Mežgaile. Māliņa, Austriņš. Компания подписала контракт на 7850 евро. Именно они будут наблюдать за ходом ребрендинга предприятия и коммуникацией. Это люди, которые руководят агентством по связям с общественностью Hill & Knowlton. Один из ее представителей - Янис Аустриньш - в разговоре с Nekā Personīga подтвердил, что ничего не знает об этой закупке.

Škoda Latvija уже внесла предоплату. По словам председателя правления PV она составляет около 30 миллионов евро. Платеж обеспечен банковскими гарантиями и если чешская сторона не выполнит договор, Латвия сможет вернуть уже уплаченные деньги.