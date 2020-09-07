Коровье, соевое или миндальное: с каким молоком лучше пить кофе?

Миндальное молоко

В 100 мл:

51 ккал;

18,6 г белков;

53,7 г жиров;

13 г углеводов.

В миндале содержится много мононенасыщенных жирных кислот, которые важны в процессе похудения. Помимо этого, миндаль является источником многих питательных веществ и витаминов.

Однако у такого молока особый ореховый вкус, который может слегка горчить. Потому в кофе, вероятнее всего, нужно будет добавить сахар или другие подсластители.

Рисовое молоко

В 100 мл:

60 ккал;

0,1 г белков;

1,3 г жиров;

12,2 г углеводов.

Рис по праву считается источником углеводов. Как отмечает издание, молоко из риса гораздо слаще коровьего.

Стоит отметить, что именно это молоко является наименее аллергическим из самых популярных растительных альтернатив.

Кокосовое молоко

В 100 мл:

138 ккал;

1,81 г белков;

13,08 г жиров;

3,46 г углеводов.

Согласно данным исследований, кокос (в частности кокосовое масло) обладает противомикробным и противогрибковым действием.

Коровье молоко

В 100 мл:

65 ккал;

3,2 г белков;

3,6 г жиров;

4,8 г углеводов.

Известно, что цельное коровье молоко благотворно сказывается на здоровье человека: взаимодействие между кальцием, фосфором, белком и витамином D увеличивает образование костной ткани и укрепляет ее. К слову, связь между молочным жиром и ожирением - ложь.

Какое молоко полезнее?

Однозначного ответа нет. Исследователи пришли к тому, что на данный момент недостаточно данных и следует продолжать исследования.

Одно ясно точно: нет нужды отказываться от коровьего молока без веской причины. Как отмечает портал, если вы решили его заменить, то тут все индивидуально: все зависит от вкусов, питания и здоровья.