Навального вывели из искусственной комы. Он реагирует на речь

Отмечается, что политик реагирует на устные обращения.

В сообщении Charite также говорится, что пока рано оценивать долгосрочные последствия отравления.

Пресс-секретарь политика Кира Ярмыш в своем Telegram-канале подтвердила новости о его состоянии:

"Сегодня его вывели из искусственной комы. Постепенно его отключат от ИВЛ. Он реагирует на речь и на обращения к нему".

В клинике Charite также отметили, что лечащие врачи постоянно контактируют с женой Навального Юлией. После консультаций с ней было принято решение о том, что немецкие медики оставят за Навальным право разглашать более подробную информацию о его состоянии здоровья, пишут "Ведомости".

Отметим, что в воскресенье, 6 сентября, Юлия Навальная написала критический пост в отношении российского доктора Леонида Рошаля, который предложил российским и немецким медикам создать совместную экспертную группу для того, чтобы установить основную причину состояния ее мужа. "Мой муж - не ваша собственность. Вы не имели, не имеете и не будете иметь никакого отношения к его лечению", - среди прочего отметила Юлия.

В понедельник, 7 сентября, Рошаль посредством микроблога Twitter ответил супруге политика:

"Уважаемая Юлия Борисовна! Я не верю, что это некорректное письмо мне написали Вы. Мне о Вас рассказывали другое.

Ваше письмо по содержанию не соответствует тому, о чем я писал. Все понимают Ваше состояние. Желаю Алексею Анатольевичу выздоровления и берегите себя".

Алексею Навальному стало плохо 20 августа на борту самолета по пути из Томска в Москву. Его экстренно госпитализировали в Омске, он впал в кому. Оттуда по просьбе семьи его перевезли в берлинскую клинику Charite.

Власти Германии заявили, что Алексея Навального отравили ядом из группы "Новичок", в свою очередь российские экспертизы яда не обнаружили.

Галерея: Алексей Навальный доставлен в клинику Charite