Гиргенс назвал нового и. о. начальника Госпогранохраны

В прошлую пятницу начальник Госпогранохраны Гунтис Пуятс был задержан сотрудниками Бюро внутренней безопасности (IDB). Вечером того же дня чиновник был отпущен, однако к нему была применена мера пресечения в виде запрета на выполнение должностных обязанностей.

К Пуятсу применен статус подозреваемого в невыполнении обязанностей государственного должностного лица, которое привело к серьезным последствиям. Инкриминируемое Пуятсу нарушение закона связано с обустройством латвийско-российской границы.

Защита Пуятса считает, что задержание может быть связано с делом, в котором уже фигурирует предшественник Пуятса на должности начальника Госпогранохраны Нормунд Гарбарс.

Сам Пуятс считает, что задержание произведено намеренно, с целью дискредитировать его, сообщила адвокат Алла Юраша, добавив, что они будут оспаривать меру пресечения в виде запрета на выполнение должностных обязанностей.

Агентство LETA со ссылкой на IDB сообщает, что с начала 2018 года бюро активно работает над большим делом, связанным со строительством и инженерно-техническим оборудованием восточной границы Латвии. В рамках этого уголовного процесса в пятницу IDB задержало высокопоставленное должностное лицо Госпогранохраны. Ему инкриминируется бездействие, а именно: отсутствие соответствующей реакции на незаконные действия в процессе обустройства восточной границы Латвии.

Как сообщило IDB, в результате бездействия этого должностного лица государству, вероятно, был причинен ущерб в размере нескольких миллионов евро.

В прошлом году IDB задержало другого сотрудника Госпогранохраны - бывшего начальника Нормунда Гарбарса. Он был задержан в связи с делом о вероятных нарушениях закона во время строительства инфраструктуры на латвийско-российской границе и обустройства границы Латвии и Беларуси.

В делопроизводстве IDB находится несколько уголовных процессов, связанных с обустройством восточной границы, сбор доказательств по этим объемным и сложными процессам еще продолжается.