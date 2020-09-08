"Он не шевелится, много крови". У Южного моста погиб мотоциклист, ищут свидетелей

Беда !!! только что погиб наш друг Денчик прошу помощи кто что видел или есть видео с места ДТП дайте знать, спасибо буду рад любой информации авария раене Zilupes 31 Опубликовано Женей Величко Воскресенье, 6 сентября 2020 г.

Евгений, друг погибшего, рассказал, как развивались событий в тот злополучный вечер.

"Она мне позвонила, слова были такие: "Женя, Денис не шевелится, много крови, я его тормошу, не могу ничего сделать. Ты где?""

- слова супруги погибшего цитирует Евгений.

По его словам, женщина сообщила, что находится у Южного моста, на повороте на улицу Зилупес, 31-й дом. Она просила скорее приехать на помощь.

Евгений прибыл на место трагедии через 20 минут. Он застал мотоцикл на обочине, а водителя в луже крови.

"Шея была приоткрыта, то ли кусок пластика попал, то ли где-то зацепился, было сильное кровяное пятно.

Когда медики начали чуть-чуть приподнимать, сильно брызгала кровь с шейной части - не могу даже сказать с какой, потому что крови было море", - вспоминает он.

Медики подтвердили худшие ожидания - 38-летний мотоциклист погиб. Сидевшая сзади женщина серьезных травм не получила.

Как выяснил Евгений со слов очевидцев, загадочное ДТП произошло так:

"Он (мотоциклист) выезжал с Akropole через туннель, пошел на разворот, со слов свидетелей, машина ехала по прямой со светофора. Они встретились - тут начинается тормозной путь, на мотоцикле есть четкий отпечаток от диска колеса. На дуге протерто колесом - остался серебристый цвет краски от диска. Пассажирка говорит, был серебристый джип. (...) По тормозному пути здесь был толчок, дальше идем смотрим - вот следы, когда мотоцикл падал уже на перила. Он ногой зацепился, есть четкие отпечатки - следы на асфальте - вот кусочек кросовка даже остался", - сбивчиво рассказывает он.

Полиция дело подробно не комментирует - известно лишь, что начат уголовный процесс по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства.

Как полиция, так и близкие погибшего просят отозваться очевидцев ДТП, особенно проезжавшие мимо автомобили с видеорегистраторами:

Видео: Сюжет Degpunktā (комментарий на русском языке)