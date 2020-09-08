Отец дарил сыну виски на каждый день рождения. Спустя 28 лет это помогает в покупке дома

Британец Питт Робсон 28 лет подряд на каждый день рождения дарил сыну Мэтью по бутылке 18-летнего виски. Теперь эта коллекция стоит столько, что можно купить дом. Об этом рассказывает BBC News.
К 28 годам у Мэтью Робсон получилась коллекция, которую он планирует продать, чтобы приобрести дом.
Питт подарил сыну 28 бутылок виски "Макаллан" (Macallan), потратив на них в общей сложности примерно 5000 фунтов стерлингов (5555 евро). Сейчас эта коллекция стоит 40 000 фунтов стерлингов (44 444 евро).
Сам Мэтью признался, что считал виски довольно странным подарком в детстве.
"Но вместе с ним я получал строгое указание: никогда не открывать бутылки. Я все для этого делал и преуспел, все они целы",
- подчеркнул мужчина.
Согласно словам Питта, первую бутылку он приобрел, чтобы "омыть сыну голову", а после подумал, что "было бы интересно покупать по одной каждый год". Однако отец подчеркнул, что это был не единственный подарок на день рождения.
Как сообщается, коллекция Мэтью вызвала интерес у покупателей из Нью-Йорка и Азии.
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