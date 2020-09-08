Отец дарил сыну виски на каждый день рождения. Спустя 28 лет это помогает в покупке дома

К 28 годам у Мэтью Робсон получилась коллекция, которую он планирует продать, чтобы приобрести дом.

Питт подарил сыну 28 бутылок виски "Макаллан" (Macallan), потратив на них в общей сложности примерно 5000 фунтов стерлингов (5555 евро). Сейчас эта коллекция стоит 40 000 фунтов стерлингов (44 444 евро).

Сам Мэтью признался, что считал виски довольно странным подарком в детстве.

"Но вместе с ним я получал строгое указание: никогда не открывать бутылки. Я все для этого делал и преуспел, все они целы",

- подчеркнул мужчина.

Согласно словам Питта, первую бутылку он приобрел, чтобы "омыть сыну голову", а после подумал, что "было бы интересно покупать по одной каждый год". Однако отец подчеркнул, что это был не единственный подарок на день рождения.

Как сообщается, коллекция Мэтью вызвала интерес у покупателей из Нью-Йорка и Азии.