Порок сердца, моделинг и огромный потенциал - сильная духом дочь Сильвестра Сталлоне София

Семья и детство

София Роуз Сталлоне появилась на свет 27 августа 1996 года в Майами (США). девушка родилась в по-настоящему звездной семье: отец - Сильвестр Сталлоне, всем известный актер, режиссер, сценарист и продюсер, а мать - Дженнифер Флавин, в прошлом модель, сейчас - бизнесвумен. К слову, родители поженились в 1997 году, через год после рождения Софии.

Девушка также имеет двух младших сестер - Систин Роуз Сталлоне (1998) и Скарлет Роуз (2002). От родителей девушки унаследовали итальянские, французские, ирландские, польские, немецкие и скандинавские корни.

Братья - Серджио Сталлоне и Сейдж Сталлоне. В 2012 году старший брат Сейдж скончался от сердечного приступа.

Согласно признанию Сильвестра Сталлоне, именно дочки пробудили в нем чувство ответственности и заботы.

"Они появились, когда мне казалось, что жизнь уже катится под уклон, а благодаря им я вновь расцвел. Надо Бога благодарить за этот бесценный дар", - признавался актер в одном интервью.

София занимает особое место в сердце артиста: когда девочке было два с половиной месяца, ей пришлось перенести операцию на сердце. Позднее Сильвестр Сталлоне вспоминал:

"У нее обнаружили врожденный порок сердца, операция в таких случаях неизбежна, иначе смерть. Страшно было видеть, как она задыхается, ловит воздух ротиком, как рыбка, вытащенная из воды. Когда после операции мы пришли в палату интенсивной терапии, ее крошечного тельца не видно было из-за опутавших его проводов и трубок, через которые Софию пичкали лекарствами. Не знаю, как мы пережили это тяжелое время".

Таким образом, София все детство и юность наблюдалась у медиков. В 16 лет она перенесла еще одну операцию, которая тоже прошла успешно. Теперь София ведет нормальный образ жизни и избегает чрезмерных нагрузок.

Образование и карьера

Дочка Сталлоне окончила Университет Южной Калифорнии, получив степень по коммуникациям. В то же время ей была присвоена степень в области предпринимательства и кино. В университете София являлась членом студенческой женской организации.

Девушка уже с ранних лет появлялась на экране, правда, в качестве камео (играла саму себя) в различных шоу и сериалах. В том числе таких, как "Развлечения сегодня вечером", "Вечернее шоу с Дэвидом Леттерманом", "Доступ в Голливуд", "Проект Подиум", "Конкурент", "Дом и семья".