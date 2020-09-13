Порок сердца, моделинг и огромный потенциал - сильная духом дочь Сильвестра Сталлоне София

"Надо Бога благодарить за этот бесценный дар", - признавался в одном интервью Сильвестр Сталлоне, говоря о своих дочерях. Одна из них - София - особенно дорога ему. Рассказываем почему!
Семья и детство
София Роуз Сталлоне появилась на свет 27 августа 1996 года в Майами (США). девушка родилась в по-настоящему звездной семье: отец - Сильвестр Сталлоне, всем известный актер, режиссер, сценарист и продюсер, а мать - Дженнифер Флавин, в прошлом модель, сейчас - бизнесвумен. К слову, родители поженились в 1997 году, через год после рождения Софии.
Девушка также имеет двух младших сестер - Систин Роуз Сталлоне (1998) и Скарлет Роуз (2002). От родителей девушки унаследовали итальянские, французские, ирландские, польские, немецкие и скандинавские корни.
Братья - Серджио Сталлоне и Сейдж Сталлоне. В 2012 году старший брат Сейдж скончался от сердечного приступа.
Согласно признанию Сильвестра Сталлоне, именно дочки пробудили в нем чувство ответственности и заботы.
"Они появились, когда мне казалось, что жизнь уже катится под уклон, а благодаря им я вновь расцвел. Надо Бога благодарить за этот бесценный дар", - признавался актер в одном интервью.
София занимает особое место в сердце артиста: когда девочке было два с половиной месяца, ей пришлось перенести операцию на сердце. Позднее Сильвестр Сталлоне вспоминал:
"У нее обнаружили врожденный порок сердца, операция в таких случаях неизбежна, иначе смерть. Страшно было видеть, как она задыхается, ловит воздух ротиком, как рыбка, вытащенная из воды. Когда после операции мы пришли в палату интенсивной терапии, ее крошечного тельца не видно было из-за опутавших его проводов и трубок, через которые Софию пичкали лекарствами. Не знаю, как мы пережили это тяжелое время".
Таким образом, София все детство и юность наблюдалась у медиков. В 16 лет она перенесла еще одну операцию, которая тоже прошла успешно. Теперь София ведет нормальный образ жизни и избегает чрезмерных нагрузок.
Образование и карьера
Дочка Сталлоне окончила Университет Южной Калифорнии, получив степень по коммуникациям. В то же время ей была присвоена степень в области предпринимательства и кино. В университете София являлась членом студенческой женской организации.
Девушка уже с ранних лет появлялась на экране, правда, в качестве камео (играла саму себя) в различных шоу и сериалах. В том числе таких, как "Развлечения сегодня вечером", "Вечернее шоу с Дэвидом Леттерманом", "Доступ в Голливуд", "Проект Подиум", "Конкурент", "Дом и семья".
Моделинг
В 2017 году София снялась для обложки Harper's Bazar. Однако тот год был знаковым не по этой причине. Вместе с сестрами София стала лауреатом премии Miss Golden Globe ("Мисс Золотой глобус"). Данную награду вручают детям известных актеров, которые, согласно мнению Голливудской ассоциации международной прессы, имеют наибольший потенциал. Впервые за всю историю премии лауреатами стали сразу трое.
Также сестры стали послами премии "Золотой глобус" в Лос-Анджелесе. Девушки помогали ведущему Джимми Фэллону во время награждения.
Далее последовало участие в рекламе австралийского бренда аксессуаров Daily Edited и показ модной одежды Dolce & Gabbana.
После того как София окончила университет, она решила заняться индустрией моды, начав сотрудничество с дизайнерами. Так, девушка не раз мелькала на страницах модных изданий.
В настоящее время София планирует построить империю в индустрии моды и сделать себе имя, запустив косметическую линию.
Личная жизнь
"Когда к нам домой приходят парни, я встречаю их словами: "Только попробуй дотронуться до моих дочек! От тебя мокрого места не останется". Бедняги пугаются",
- шутил актер в одном интервью.
Однако один смельчак для Софии все же нашелся!
София популярна в Instagram, у нее уже более миллиона подписчиков. Известно, что девушка не замужем, но состоит в отношениях с Конором Спирсом, игроком в американский футбол. Парень на два года старше ее.
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