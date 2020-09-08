Вт, 8.09.2020
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Леонид Рошаль

Руководителем Совета по конкуренции станет Юрис Гайкис

Юрис Гайкис

ФОТО: LETA

Кабинет министров во вторник, 8 сентября, утвердил на должности главы Совета по конкуренции руководителя Государственной врачебной комиссии по экспертизе здоровья и трудоспособности, бывшего директора налогового управления Службы государственных доходов Юриса Гайкиса.

В своем обращении к министрам Гайкис заявил, что профессиональный опыт позволит ему успешно управлять Советом по конкуренции и превратить его в государственно значимое учреждение.

Как ранее сообщило Министерство экономики, Гайкис был признан лучшим претендентом с учетом его обширного опыта и результатов работы - оптимизации рабочих процессов в учреждениях, улучшения качества услуг, привлечения работников, разработки политики мотивации и развития.

Прежний руководитель Совета по конкуренции Скайдрите Абрама по собственному желанию покинула пост 15 апреля этого года. Советом она руководила с 2012 года.

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