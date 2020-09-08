Правительство поддержало участие Латвии в миссии НАТО в Ираке

Окончательное решение по этому вопросу примет Сейм.

В октябре 2016 года министры обороны НАТО утвердили участие альянса в обучении местных сил безопасности в Ираке. В 2018 году было принято решение о более широком участии сил НАТО в этом процессе и создании учебной миссии в этой стране.

После обострения ситуации в начале этого года Ирак обратился к НАТО с просьбой усилить поддержку в укреплении местных сил безопасности. Боевых задач миссия НАТО в Ираке не выполняет. С 2021 года возглавлять ее будет Дания, которая предложила Латвии присоединиться к миссии в составе датского контингента начиная с ноября этого года.

Латвийские военнослужащие уже участвовали в операции Inherent Resolve в Ираке, занимаясь обучением местных сил безопасности, но в начале этого года временно вернулись на родину, не прерывая при этом участия в операции.