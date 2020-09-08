В Риге в многоквартирном доме ликвидирован бордель

Как отметили в полиции, бордель был оборудован в нескольких арендованных квартирах.

По подозрению в сутенерстве стражи порядка 4 сентября задержали владельца борделя - мужчину 1981 года рождения, которые ранее в поле зрения полиции не попадал. Суд применил к мужчине меру пресечения в виде ареста.

В ходе уголовного процесса было проведено несколько обысков, а также выяснено 13 лиц, занимавшихся проституцией.

В данный момент проходит досудебное расследование, выясняются все вовлеченные лица и обстоятельства произошедшего.

Уголовный закон предусматривает за сутенерство лишение свободы на срок до восьми лет.