Дорога к более глубокому падению: российский рубль попал в "токсичную атмосферу"

Курс доллара в понедельник достиг 76 рублей за единицу - такой курс зафиксирован впервые с конца августа, в свою очередь один евро подорожал до 90 рублей - в последний раз евро так дорого стоил в России в феврале 2016 года.

Резкое падение рубля связано с геополитикой - прозвучала информация, что канцлер Германии Ангела Меркель готова связать строительство Nord Stream 2 с делом об отравлении оппозиционера Алексея Навального, несмотря на то, что перед этим она всегда была настроена по отношению к газопроводу позитивно.

"Этой новости было достаточно, чтобы рынок среагировал эмоционально и курс рубля начал падать. Это консолидированная позиция инвесторов по отношению к России, которые таким образом выражают опасения по поводу новых санкций",

- сказал руководитель "Металлинвестбанк" Сергей Романчук.

Другие аналитики указали, что сообщения Меркель в связи со строительством Nord Stream 2 и Навальным оказали сильное влияние на курс рубля. Кроме того, нельзя забывать и о напряженной ситуации в Беларуси. Допускается, что в ближайшее время курс рубля продолжит падать.

"Ослабляющих рубль факторов сейчас достаточно. Есть риск новых санкций, принимая во внимание, что опять, возможно, использовался яд "Новичок", а также недавние коррекции по отношению к сектору высоких технологий США. В мире по-прежнему падает цена на нефть, и России нужно бороться с последствиями мировой рецессии. Таким образом, нынешняя ситуация очень токсична для российских активов", - заявил стратег "Алор Брокер" Павел Веревкин.

Он добавил, что пока инвесторы пока не хотят гадать, сможет ли Россия опровергнуть обвинения в свой адрес или нет. Именно потому снижают риски, просто уходя с российского рынка.

Эксперты считают, что имеется краткосрочный риск того, что уже в ближайшие недели цена евро в России может приблизиться к 100 рублям за один евро. После этого курс рубля может немного восстановиться.