100 звонков в минуту. С записью на сдачу теста на Covid-19 возникли сложности

Чтобы жители могли сдать тест на Covid-19, им предварительно нужно записаться, позвонив по номеру 8303. Далее следует выбрать желаемое место сдачи анализов и ждать ответа от Центральной лаборатории.

Одна женщина рассказала передаче, что в течение дня звонила на упомянутый номер 16 раз и иногда ждала соединения по 10 минут. Записаться на тест ей так и не удалось.

В Центральной лаборатории указали, что в последнее время на колл-центр резко выросла нагрузка, поэтому с записью на сдачу теста могут возникнуть трудности.

"За эти дни число звонков увеличилось уже на 40%. Сейчас, с началом учебного года, дозвониться действительно сложнее", - рассказала главный специалист Центральной лаборатории Яна Осите.

"Это связано только с тем, что дети возвращаются в школы, возобновился спортивный сезон, увеличилось число операций, конечно, пациенты интенсивно записываются", - рассказала Осите.

Центральная лаборатория делает тесты на Covid-19 в 18 пунктах сдачи анализов в Риге и других городах Латвии.

"Сейчас примерно 100 звонков в минуту. Мы делаем все необходимое, чтобы увеличить количество линий. Впрочем, с каждым днем число звонков резко возрастает", - сказала Осите.

Она указала, что возвращаются респираторные вирусы, поэтому увеличивается и количество пациентов, так как появляются симптомы и жители спешат сделать тест на Covid-19.

В случае, если удалось дозвониться до лаборатории, может произойти так, что придется ждать в очереди, чтобы сдать тест.

"К сожалению, действительно образовалась очередь. С ней нужно считаться пациентам, которым не нужно срочно сдавать анализы. У нас есть приоритетные пациенты", - отметила Осите.

Чтобы сдать тест на Covid-19, Центральная лаборатория призывает подавать заявки и в электронном виде, написав на электронную почту analizes@laboratorija.lv. Кроме того, записаться на тест можно и по телефону - кроме номера 8303 это можно сделать по номеру 67334433.