В аварии микроавтобуса в Айнажи погибли два человека

Около 11:00 в Айнажи Салацгривского края около автозаправочной станции врезался в дерево микроавтобус Volkswagen Multivan.

На месте происшествия погибли два человека, трое доставлены в медицинское учреждение. Оба погибших - 1942 года рождения. Полиция выясняет обстоятельства аварии.

Всего вчера в ДТП погибли три человека.