Ср, 9.09.2020
Город сейчас переживает интересный переходный период - если до сих пор "старая власть" передавала обязанности новой, то сейчас сложилась уникальная ситуация, когда город "новой власти" передает временная администрация. Мартиньш Стакис, кандидат на пост мэра Риги
Мартиньш Стакис, кандидат на пост мэра Риги

В аварии микроавтобуса в Айнажи погибли два человека

Иллюстративное фото

ФОТО: Pixabay

Во вторник в Айнажи в результате аварии микроавтобуса погибли два человека, сообщила агентству LETA представитель Видземского регионального управления Госполиции Зане Васкане.

Около 11:00 в Айнажи Салацгривского края около автозаправочной станции врезался в дерево микроавтобус Volkswagen Multivan.

На месте происшествия погибли два человека, трое доставлены в медицинское учреждение. Оба погибших - 1942 года рождения. Полиция выясняет обстоятельства аварии.

Всего вчера в ДТП погибли три человека.

Пользуешься Telegram? RUS.TVNET.LV тоже там есть! Подписывайся!

Последние новости

НАВЕРХ
Back