В аварии микроавтобуса в Айнажи погибли два человека

Во вторник в Айнажи в результате аварии микроавтобуса погибли два человека, сообщила агентству LETA представитель Видземского регионального управления Госполиции Зане Васкане.
Около 11:00 в Айнажи Салацгривского края около автозаправочной станции врезался в дерево микроавтобус Volkswagen Multivan.
На месте происшествия погибли два человека, трое доставлены в медицинское учреждение. Оба погибших - 1942 года рождения. Полиция выясняет обстоятельства аварии.
Всего вчера в ДТП погибли три человека.
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