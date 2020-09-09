Ср, 9.09.2020
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Заключается ли интимная гигиена лишь в правильном подборе моющего средства? Рассказывает эксперт

ФОТО: Nick Bondarev/pexels.com

О женской интимной гигиене обычно много говорить не принято, однако она очень важна как для здоровья, так и для хорошего самочувствия женщины. Кроме того, ассортимент средств интимной гигиены становится все более разнообразным. Как выбрать для себя наиболее подходящие средства и почему для ухода за интимной зоной женщины не годится обычное мыло? Заключается ли интимная гигиена лишь в правильном подборе моющего средства? 

Консультирует фармацевт BENU Aptieka Занда Озолиня.

В повседневной жизни мы обычно пользуемся различными средствами почти для каждой части тела - имеются средства по уходу за кожей лица, рук, тела, стоп… А есть ли специальные средства для ухода и гигиены интимных зон? Фармацевт подчеркивает, что интимным зонам также требуется соответствующий особый уход!

Почему и как выбирать?

Кожа и слизистая оболочка в интимных зонах немного отличается от других зон тела, поясняет фармацевт. Она более ранима и поэтому более чувствительна к травмам, раздражениям и аллергическим реакциям. Поэтому уход за интимными зонами тела и их гигиена требует особенно деликатного подхода. Проще всего ежедневно мыть их чистой водой и специальными моющими средствами без ароматизаторов.

Такие средства помогают сохранить естественный уровень pH и в то же время нежно и эффективно очищают.

Многие средства интимной гигиены содержат молочнокислые бактерии, которые благоприятно воздействуют на микрофлору кожи. Другие обогащены активными веществами на растительной основе, обладающими естественным увлажняющим, восстанавливающим и профилактическим действием.

Не только мыло…

Интимная гигиена - это не только использование щадящего гигиенического мыла. Для профилактики рекомендуется пользоваться также вагинальными кремами, которые обладают увлажняющими и бактериальными свойствами. В продаже имеются также вагинальные свечи с хорошими бактериями, которые рекомендуются во время приема антибиотиков и для восстановления микрофлоры при частом посещении публичных водоемов, например, бассейнов, SPA или приусадебного пруда.

В каждом возрасте - соответствующий уход

Уход ха интимными зонами в каждом возрасте немного отличается, так как меняется гормональный фон женщины. Девушкам рекомендуются средства интимной гигиены, которые содержат только натуральные вещества. Они обеспечат соответствующую гигиену и устранят возможное раздражение. Позднее, когда наступает зрелость, рекомендуются средства, которые дополнены молочнокислыми бактериями и веществами, обладающими антибактериальными свойствами.

Пожилым дамам рекомендуется пользоваться гигиеническими средствами, обладающими увлажняющими и защитными свойствами, с тем чтобы уменьшить последствия гормональных колебаний

Каким бы ни был ваш возраст и каким бы средством вы ни пользовались, рекомендуется выбирать средство без запаха и с как можно меньшим содержанием пенообразующих элементов, так как они сушат кожу. О выборе подходящего средства лучше всего проконсультироваться со своим врачом или спросить совета у фармацевта.

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