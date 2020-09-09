Ср, 9.09.2020
Он был не слишком популярен, партия его была не очень успешной. Да, его разоблачения коррупции были неприятны, но не более того. Владимир Познер о Навальном
Владимир Познер о Навальном

Экзотический и банановый: рецепты смузи от "ангелов" Victoria’s Secret

ФОТО: unsplash.com/Joanna Kosinska

Одним из наилучших вариантов начать утро является смузи на завтрак! Этот напиток наполнит энергией на весь день и поспособствует выведению вредных веществ из организма. 

Сму́зи - густой напиток в виде смешанных в блендере или миксере ягод, фруктов или овощей с добавлением молока, сока, льда, мороженого и т. д.

Экзотический смузи от Миранды Керр

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Miranda (@mirandakerr) on

Экс-"ангелу" Victoria's Secret Миранде Керр уже 37 лет, а она все так же стройна и красива, как и в начале карьеры. Сама девушка признается, что все дело в смузи!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Miranda (@mirandakerr) on

Ингредиенты:

  • стакан миндального молока;
  • шпинат;
  • голубика;
  • малина;
  • ореховая паста;
  • папайя. 

Банановый смузи от Кэндис Свейнпол

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Candice Swanepoel (@angelcandices) on

Кэндис же является одной из самых влиятельных бикини-моделей в Instagram. Девушка держит свое тело в тонусе. Одно из самых любимых блюд модели - банановый смузи.

Ингредиенты:

  • замороженный банан;
  • чайная ложка протеина;
  • чашка голубики;
  • столовая ложка семян чиа;
  • 2 столовые ложки ореховой пасты;
  • полтора стакана кокосовой воды;
  • чайная ложка спирулины. 

Пользуешься Telegram? RUS.TVNET.LV тоже там есть! Подписывайся!

Последние новости

НАВЕРХ
Back