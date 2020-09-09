Экзотический и банановый: рецепты смузи от "ангелов" Victoria’s Secret

Одним из наилучших вариантов начать утро является смузи на завтрак! Этот напиток наполнит энергией на весь день и поспособствует выведению вредных веществ из организма.
Сму́зи - густой напиток в виде смешанных в блендере или миксере ягод, фруктов или овощей с добавлением молока, сока, льда, мороженого и т. д.
Экзотический смузи от Миранды Керр
Экс-"ангелу" Victoria's Secret Миранде Керр уже 37 лет, а она все так же стройна и красива, как и в начале карьеры. Сама девушка признается, что все дело в смузи!
Ингредиенты:
- стакан миндального молока;
- шпинат;
- голубика;
- малина;
- ореховая паста;
- папайя.
Банановый смузи от Кэндис Свейнпол
Кэндис же является одной из самых влиятельных бикини-моделей в Instagram. Девушка держит свое тело в тонусе. Одно из самых любимых блюд модели - банановый смузи.
Ингредиенты:
- замороженный банан;
- чайная ложка протеина;
- чашка голубики;
- столовая ложка семян чиа;
- 2 столовые ложки ореховой пасты;
- полтора стакана кокосовой воды;
- чайная ложка спирулины.
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