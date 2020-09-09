Экзотический и банановый: рецепты смузи от "ангелов" Victoria’s Secret

Сму́зи - густой напиток в виде смешанных в блендере или миксере ягод, фруктов или овощей с добавлением молока, сока, льда, мороженого и т. д.

Экзотический смузи от Миранды Керр

Экс-"ангелу" Victoria's Secret Миранде Керр уже 37 лет, а она все так же стройна и красива, как и в начале карьеры. Сама девушка признается, что все дело в смузи!

Ингредиенты:

стакан миндального молока;

шпинат;

голубика;

малина;

ореховая паста;

папайя.

Банановый смузи от Кэндис Свейнпол

Кэндис же является одной из самых влиятельных бикини-моделей в Instagram. Девушка держит свое тело в тонусе. Одно из самых любимых блюд модели - банановый смузи.

Ингредиенты:

замороженный банан;

чайная ложка протеина;

чашка голубики;

столовая ложка семян чиа;

2 столовые ложки ореховой пасты;

полтора стакана кокосовой воды;

чайная ложка спирулины.