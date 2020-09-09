Вячеслав Домбровский вышел из правления "Согласия"

Домбровский заявил агентству LETA, что, покидая правление партии, он останется ее членом и продолжит работу в парламентской фракции "Согласия".

В Twitter Домбровский написал, что с ноября прошлого года работал в правлении, несмотря на различие мнений о том, как должна работать партия. Однако с течением времени эти разногласия только углубились.

"Начиная с необходимости дать четкую оценку коррупционным скандалам в Рижской думе и заканчивая отсутствием стратегии по выводу партии из "красных линий"", - сказал политик.

По мнению Домбровского, если партия продолжит придерживаться нынешнего курса, выборы 2022 года могут оказаться для нее последними.

"В этой ситуации я не могу продолжать оставаться членом правления", - заявил парламентарий.

Домбровский пояснил, что он присоединился к "Согласию" по идеологическим причинам, потому что видел, что это единственная партия, которая боролась против "красных линий" по этническим вопросам и думала о том, как объединить разделенный народ Латвии.

Депутат подчеркнул, что "Согласию" необходимо себя перестроить, чтобы выборы в 14-й Сейм не стали для него последними. Домбровский добавил, что пока ему сложно комментировать будущие шаги, поскольку они во многом зависят от способности партии меняться.

По словам Домбровского, партии необходимо определить четкую позицию и политику по ряду вопросов, например, по вопросу об административно-территориальной реформе "Согласие" голосовало по-разному в каждом из чтений.

Однако главное, что должна сделать партия, по мнению Домбровского, это разработать стратегию выхода за "красные линии".

""Согласие" нуждается в существенной перестройке с самого начала. Если моих слов до этого было недостаточно, то, возможно, их убедят мои действия", - сказал Домбровский.

Многолетний лидер партии "Согласие" Нил Ушаков, комментируя выход Домбровского из правления, заявил агентству LETA, что это решение он принял самостоятельно как опытный политик.