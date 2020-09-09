Немецкие СМИ: Навальный должен был умереть в самолете, его отравили новым типом "Новичка"

Российский политик Алексей Навальный был отравлен новым типом "Новичка", более опасным, чем предыдущие известные вариации. Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на издание Die Zeit.
Как пишет издание, Навальный должен был умереть в самолете. Политик остался в живых только по случайности - помогли действия пилота, который сразу же принял решение посадить самолет, и врачей.
Как полагает Die Zeit, операцию с использованием такого новейшего яда могла провести только российская спецслужба.
"Это оставляет только один правдоподобный вывод: именно Кремль отдал приказ убрать с дороги нежелательного политика", - пишет Die Zeit.
Остатки вещества немецкие врачи нашли на горлышке бутылки с водой, из которой пил Навальный, и на его руках.
Немецкие власти полагают, что политику нанесли яд на поверхность чашки, из которой он пил чай, или же ядом побрызгали уже в готовый чай.
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