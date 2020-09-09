Немецкие СМИ: Навальный должен был умереть в самолете, его отравили новым типом "Новичка"

Как пишет издание, Навальный должен был умереть в самолете. Политик остался в живых только по случайности - помогли действия пилота, который сразу же принял решение посадить самолет, и врачей.

Как полагает Die Zeit, операцию с использованием такого новейшего яда могла провести только российская спецслужба.

"Это оставляет только один правдоподобный вывод: именно Кремль отдал приказ убрать с дороги нежелательного политика", - пишет Die Zeit.

Остатки вещества немецкие врачи нашли на горлышке бутылки с водой, из которой пил Навальный, и на его руках.

Немецкие власти полагают, что политику нанесли яд на поверхность чашки, из которой он пил чай, или же ядом побрызгали уже в готовый чай.