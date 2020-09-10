Франция: попытка запретить книгу "Я ненавижу мужчин" обернулась тем, что ее продажи только выросли

Как сообщает издание, инициативу запретить книгу выдвинул специальный советник министерства Франции по вопросам гендерного равенства Ральф Цурмели. Он утверждает, что такие книги разжигают ненависть по признаку пола, а это, в свою очередь, уголовно наказуемо. Мужчина пригрозил автору произведения уголовным преследованием. Позднее в министерстве подчеркнули, что эта угроза была "личной инициативой" Цурмели, а не их официальной позицией.

Что в этом произведении?

Армаж делает попытку ответить на вопрос, есть ли у женщин веские причины ненавидеть мужчин и можно ли освободиться от этой ненависти через гнев, если появится шанс свободно и без опаски его выражать.

Резкий рост продаж

80-страничное эссе было выпущено тиражом всего 400 экземпляров. Публиковать его решилось небольшое издательство Monstrograph. Вроде как переиздавать книгу не планировалось, но после заявлений чиновника ее продажи резко возросли.

Первые три тиража книги были сразу же распроданы, а спустя три недели после выхода читатели купили еще 2500 экземпляров. Теперь книгу ждет еще одно переиздание. Очевидно, с еще большим тиражом.

В самом издательстве Monstrograph прокомментировали название книги. Там заявили, что название произведения - намеренная провокация.

В свою очередь, автор эссе Полин Армаж отмечает, что ее произведение служит поводом для всех женщин задуматься над поговоркой "Лучше быть одной, чем с кем попало".