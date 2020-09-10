Занимал деньги у коллег под разными предлогами: в суд передано дело против инструктора НВС

Прокурор специализированной межотраслевой прокуратуры передала в суд уголовное дело против инструктора Национальных вооруженных сил по обвинению в 29 случаях мошенничества, занимая деньги у коллег. Он обманывал своих коллег, указывая различные причины, зачем ему были необходимы деньги.
Согласно обвинению, преступные деяния были совершены в период с 2017 по 2019 год. Мужчина обманывал коллег и просил одолжить разные суммы денег, рассказывая, что деньги нужны для бизнеса или для лечения матери. Коллеги знали его как честного сотрудника, поэтому занимали ему различные суммы денег, от 50 евро до нескольких тысяч евро.
Потерпевшими по этому уголовному делу признаны 19 человек.
За вышеупомянутые действия лицо обвиняется в совершении 22 уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 177 Уголовного закона, и семи, предусмотренных ч.1 ст. 180 Уголовного закона.
Дело передано на рассмотрение в суд Видземского предместья Риги.
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