Занимал деньги у коллег под разными предлогами: в суд передано дело против инструктора НВС

Согласно обвинению, преступные деяния были совершены в период с 2017 по 2019 год. Мужчина обманывал коллег и просил одолжить разные суммы денег, рассказывая, что деньги нужны для бизнеса или для лечения матери. Коллеги знали его как честного сотрудника, поэтому занимали ему различные суммы денег, от 50 евро до нескольких тысяч евро.