Чт, 10.09.2020
Он мне сказал: "Держись, браток!". И я держался. Михаил Ефремов в СИЗО цитирует Высоцкого
Михаил Ефремов в СИЗО цитирует Высоцкого

В порту Бейрута снова вспыхнул пожар
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ФОТО: Reuters/ScanPix

Чуть больше чем через месяц после разрушительного взрыва в Бейруте над портом ливанской столицы в четверг, 10 сентября, снова появился столб черного дыма, сообщает Русская служба BBC. 

Причина пожара пока не установлена.

По предварительным данным ливанских военных, загорелся склад шин, где также могли находиться канистры масла, добавляет издание.

Как начался пожар - неизвестно.

Нет новостей и о пострадавших.

Армия на место пожара направила пожарные вертолеты.

Галерея: Пожар в Бейруте

Пожар начался в безналоговой закупочной зоне порта. Руководитель ливанского Красного Креста Джордж Кетане сказал, что на территории порта нет взрывоопасных веществ, поэтому бояться нового взрыва не стоит.

Галерея: Взрыв в Бейруте 

Напомним, в результате взрыва в порту Бейрута 4 августа погибли около 190 человек и еще 6000 пострадали. 

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