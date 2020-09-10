В порту Бейрута снова вспыхнул пожар

Причина пожара пока не установлена.

По предварительным данным ливанских военных, загорелся склад шин, где также могли находиться канистры масла, добавляет издание.

Huge fire burning at port in Beirut, Lebanon, at scene of last month's massive explosion which killed nearly 200 peoplehttps://t.co/NwOfLvR0oP pic.twitter.com/zC2uUNGyER — BBC News (World) (@BBCWorld) September 10, 2020

Как начался пожар - неизвестно.

Нет новостей и о пострадавших.

LEBANON: A massive fire has broken out at the port of Beirut approximately a month after a huge explosion killed nearly 200 people. pic.twitter.com/tFNDJ3Bn5D — Conflict News (@Conflicts) September 10, 2020

Армия на место пожара направила пожарные вертолеты.

Галерея: Пожар в Бейруте

Пожар начался в безналоговой закупочной зоне порта. Руководитель ливанского Красного Креста Джордж Кетане сказал, что на территории порта нет взрывоопасных веществ, поэтому бояться нового взрыва не стоит.

Галерея: Взрыв в Бейруте

Напомним, в результате взрыва в порту Бейрута 4 августа погибли около 190 человек и еще 6000 пострадали.