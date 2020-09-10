Чт, 10.09.2020
Мне надели на голову мешок, затолкали в микроавтобус и вывезли на белорусско-украинскую границу, где с применением силы, против моей воли пытались выдворить меня из Республики Беларусь. Мария Колесникова, член президиума Координационного совета
Мария Колесникова, член президиума Координационного совета
  • RUS TVNET
  • Новости
  • За рубежом
  • Украинский патриарх заболел Covid-19. Он говорил, что коронавирус - божья кара за однополые браки
1

Украинский патриарх заболел Covid-19. Он говорил, что коронавирус - божья кара за однополые браки

Ukrainas pareizticīgās baznīcas patriarhs Filarets

ФОТО: Reuters/ScanPix

Патриарх Украинской православyой церкви (УПЦ) Филарет, который ранее называл пандемию Covid-19 божьей карой за однополые браки, сам заразился коронавирусом, сообщает CNN.

Как говорится в сообщении УПЦ, состояние патриарха стабильно, в данный момент он лечится.

В марте этого года 91-летний Филарет в эфире Украинского телевидения высказался, что кризис коронавируса - это божья кара за грехи людей.

В качестве самого большого греха он тогда назвал однополые браки.

После этих высказываний в суд на патриарха подала украинская организация по защите прав секс-меньшинств Insight, которая посчитала, что такие высказывания способствуют дискриминации и розни.

Осудило высказывания патриарха и украинское отделение организации по защите прав людей Amensty International.

В Украине однополые браки в данный момент запрещены.

В свою очередь количество официально подтвержденных случаев Covid-19 в стране превысило 143 000. От коронавируса в Украине умерли почти 3000 человек.

Пользуешься Telegram? RUS.TVNET.LV тоже там есть! Подписывайся!

Последние новости

НАВЕРХ
Back