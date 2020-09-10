Украинский патриарх заболел Covid-19. Он говорил, что коронавирус - божья кара за однополые браки

Патриарх Украинской православyой церкви (УПЦ) Филарет, который ранее называл пандемию Covid-19 божьей карой за однополые браки, сам заразился коронавирусом, сообщает CNN.
Как говорится в сообщении УПЦ, состояние патриарха стабильно, в данный момент он лечится.
В марте этого года 91-летний Филарет в эфире Украинского телевидения высказался, что кризис коронавируса - это божья кара за грехи людей.
В качестве самого большого греха он тогда назвал однополые браки.
После этих высказываний в суд на патриарха подала украинская организация по защите прав секс-меньшинств Insight, которая посчитала, что такие высказывания способствуют дискриминации и розни.
Осудило высказывания патриарха и украинское отделение организации по защите прав людей Amensty International.
В Украине однополые браки в данный момент запрещены.
В свою очередь количество официально подтвержденных случаев Covid-19 в стране превысило 143 000. От коронавируса в Украине умерли почти 3000 человек.
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