Украинский патриарх заболел Covid-19. Он говорил, что коронавирус - божья кара за однополые браки

Как говорится в сообщении УПЦ, состояние патриарха стабильно, в данный момент он лечится.

В марте этого года 91-летний Филарет в эфире Украинского телевидения высказался, что кризис коронавируса - это божья кара за грехи людей.

В качестве самого большого греха он тогда назвал однополые браки.

После этих высказываний в суд на патриарха подала украинская организация по защите прав секс-меньшинств Insight, которая посчитала, что такие высказывания способствуют дискриминации и розни.

Осудило высказывания патриарха и украинское отделение организации по защите прав людей Amensty International.

В Украине однополые браки в данный момент запрещены.

В свою очередь количество официально подтвержденных случаев Covid-19 в стране превысило 143 000. От коронавируса в Украине умерли почти 3000 человек.