В прошлый раз пустяковая фраза толкнула объявленного в розыск убийцу на кровопролитие

Безжизненное тело Андрея осталось лежать на земле. Компанию товарищей, включая Глуховченко, на своей машине увез Илья Гайдаленко. Сначала они отвезли получившего ранение Сергея в Маардускую больницу. Этот эпизод попал на записи камер наблюдения.

Неужели причиной для конфликта и последующего убийства действительно стало требование поприветствовать друзей? В зале суда свидетели заявили, что Андрей и Роман Глуховченко хоть и общались на повышенных тонах, но до конфликтной ситуация была далека. Друг Глуховченко Сергей заявил, что Андрей использовал распространенное ругательство, которое могло задеть собеседника.

Глуховченко сначала скрывался от полиции, но через три недели решил сдаться.

Глуховченко по-прежнему в бегах

В совершении убийства на Ляэнемере-теэ полиция подозревает Илью Гайдаленко (34), Максима Васильева (30) и Романа Глуховченко (32). Если Максима Васильева и Илью Гайдаленко задержать удалось, то Роман Глуховченко по-прежнему находится в розыске.

В субботу, 22 августа, утром, чуть после 8 часов, полиция получила вызов в связи с дракой на Ляэнемере-теэ в Ласнамяэ. По первоначальным данным, в увеселительном заведении завязался конфликт между незнакомыми людьми.

Конфликт получил продолжение на улице, где на 26-летнего мужчину напали с ножом. Мужчина получил тяжкие повреждения, его доставили в больницу, где он позже скончался.

В ходе драки пострадали еще два человека: 31-летняя женщина и 39-летний мужчина, но после оказания первой помощи в больнице их направили на домашнее лечение.

По прибытии полиции трое мужчин покинули место происшествия, но в совершении преступления есть основания подозревать Максима, Романa и Илью. Они являются постоянными жителями Эстонии и ранее неоднократно наказывались в уголовном порядке.