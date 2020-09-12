В прошлый раз пустяковая фраза толкнула объявленного в розыск убийцу на кровопролитие

В конце августа в Таллинне в баре на улице Ляэнемере-теэ в результате возникшего конфликта было совершено убийство. Один из подозреваемых в кровопролитии - Роман Глуховченко - семь лет назад в ходе возникшего конфликта убил одного из посетителей бара в Маарду. Он четыре раза ударил жертву ножом. Конфликт начался, казалось бы, с пустяка: потерпевший попросил Глуховченко поприветствовать сидевших в баре знакомых, пишет Rus.Postimees.
В тот раз вместе с Глуховченко в баре находился и Илья Гайдаленко, которого также подозревают в убийстве посетителя бара в августе этого года. Последний к настоящему моменту задержан. И хотя семь лет назад полиция пыталась привлечь Гайдаленко к ответственности за соучастие в преступлении, обвинение ему все-таки не предъявили: он проходил по делу свидетелем.
Трагические события имели место рано утром 3 августа 2013 года. Была суббота, и расположенный в Маарду на улице Кеэмикуте бар Pit Burger был полон народа.
Ничто не предвещало беды
Потерпевший пришел в бар с двумя друзьями около половины пятого утра. На записях с камер видеонаблюдения видно, что подошедший к барной стойке Андрей находится в приподнятом настроении.
Вскоре после прибытия в бар Андрея со знакомыми перед баром останавливается черный внедорожник, за рулем Илья Гайдаленко. Из машины выходят компания из пяти человек, среди которых - Роман Глуховченко. Они заходят в бар. Трое мужчин отправляются к барной стойке, а Гайдаленко вместе с подружкой остается на танцполе.
У барной стойки все спокойно. Ничто не предвещает конфликта, который закончится убийством. Приехавший на машине Сергей подошел к барной стойке, чтобы сделать заказ. Вскоре к нему присоединяется Глуховченко. Как видно на записи, представители обеих компаний в той или иной мере были знакомы. Например, видно, как потерпевший, Андрей, пожимает руку подошедшему к барной стойке мужчине.
Затем к Андрею подходит Глуховченко, они о чем-то разговаривают. Запись с камер не указывает на то, что между ними существует какое-то напряжение. Андрей и Роман общаются, Андрей держит руки в карманах, у Романа в руке банка с пивом. Во время беседы Роман несколько раз улыбается. Затем Роман и Сергей выходят на улицу.
Через пару минут Роман Глуховченко возвращается в бар, подходит к Андрею и неожиданно наносит ему удар кулаком в лицо. Затем он устремляется к выходу, подавая Андрею знак, чтобы тот проследовал за ним. Андрей принимает судьбоносное решение: отдает свою сумку друзьям и отправляется выяснять отношения с Романом.
По словам свидетелей, при выходе из бара Андрей сбросил с ног сандалии, а, оказавшись на улице, занял позу боксера. Согласно показаниям свидетелей, ни один из участников драки не был явно сильнее другого, но при этом в драке Роман уступал Андрею, поэтому последнему удалось несколько раз сбить соперника с ног. Но Глуховченко каждый раз поднимался и продолжал нападать на Андрея.
Ранение получил и друг убийцы
В какой-то момент Сергей решил помочь другу. Он схватил Андрея со спины, чтобы оттащить его в сторону. В то же время раздобывший где-то нож Глуховченко нанес Андрею два удара в область груди, один раз в живот и один в спину. Ножевое ранение в ключицу получил и пришедший на помощь друг Глуховченко Сергей.
Безжизненное тело Андрея осталось лежать на земле. Компанию товарищей, включая Глуховченко, на своей машине увез Илья Гайдаленко. Сначала они отвезли получившего ранение Сергея в Маардускую больницу. Этот эпизод попал на записи камер наблюдения.
Неужели причиной для конфликта и последующего убийства действительно стало требование поприветствовать друзей? В зале суда свидетели заявили, что Андрей и Роман Глуховченко хоть и общались на повышенных тонах, но до конфликтной ситуация была далека. Друг Глуховченко Сергей заявил, что Андрей использовал распространенное ругательство, которое могло задеть собеседника.
Глуховченко сначала скрывался от полиции, но через три недели решил сдаться.
Глуховченко по-прежнему в бегах
В совершении убийства на Ляэнемере-теэ полиция подозревает Илью Гайдаленко (34), Максима Васильева (30) и Романа Глуховченко (32). Если Максима Васильева и Илью Гайдаленко задержать удалось, то Роман Глуховченко по-прежнему находится в розыске.
В субботу, 22 августа, утром, чуть после 8 часов, полиция получила вызов в связи с дракой на Ляэнемере-теэ в Ласнамяэ. По первоначальным данным, в увеселительном заведении завязался конфликт между незнакомыми людьми.
Конфликт получил продолжение на улице, где на 26-летнего мужчину напали с ножом. Мужчина получил тяжкие повреждения, его доставили в больницу, где он позже скончался.
В ходе драки пострадали еще два человека: 31-летняя женщина и 39-летний мужчина, но после оказания первой помощи в больнице их направили на домашнее лечение.
По прибытии полиции трое мужчин покинули место происшествия, но в совершении преступления есть основания подозревать Максима, Романa и Илью. Они являются постоянными жителями Эстонии и ранее неоднократно наказывались в уголовном порядке.
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