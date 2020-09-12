Стальные нервы, или 4 самых непробиваемых знака Зодиака

Лишь немногие люди могут похвастаться выдержкой и крепкими нервами, позволяющими с легкостью переносить любые неприятности. Однако астрологи выделяют четыре знака Зодиака, представителей которых природа наделила стальной нервной системой, а потому им не страшен никакой стресс. Кто же эти непробиваемые?..
Телец
Представители этого знака морально устойчивы, поэтому почти никогда не суетятся и не перевозбуждаются на нервной почве. Тельцы могут благодарить звезды за то, что те наделили их эмоциональной стабильностью и моральной стойкостью. Хотя о внутреннем состоянии души этих людей очень трудно судить, так как они никому не жалуются, если у них возникают проблемы.
Даже когда Тельцы ощущают высокую степень давления в силу разных обстоятельств, благодаря своим стальным нервам они все равно сохраняют работоспособность.
Если в их жизни происходят непредвиденные ситуации, они предпочитают выжидательную позицию - находясь в полном спокойствии, ждут, когда положение стабилизируется и они смогут вернуться к привычному ритму жизни. В состоянии нервозности Тельцы почти не бывают, поэтому подловить их в этот момент не получится.
Заставить нервничать представителей этого знака Зодиака - пустая трата времени. Хотя если чаша терпения переполнится, то от них можно ожидать вспышку гнева. Но Тельцы быстро отходят, потому как по жизни являются настоящими флегматиками. А сохранить стальные нервы им помогает размеренное чередование отдыха и работы. Эти люди стараются сильно себя не перегружать, а если появляется возможность отдохнуть, то всегда ею воспользуются. Кто-то может назвать Тельцов ленивыми, но это определение не совсем верное. Своими действиями они восстанавливают и укрепляют нервную систему.
А чтобы быстрее прийти в нормальное состояние, астрологи рекомендуют Тельцам отдых на природе в окружении близких людей.
Козерог
Крепкой нервной системе Козерогов можно только позавидовать, поэтому они - настоящие непробиваемые личности. Представители данного знака настолько умеют сдерживать свои эмоции, что часто их считают холодными и бесчувственными людьми. Но вся стратегия Козерогов состоит в том, чтобы игнорировать общественное мнение и идти своим путем дальше.
Если в их жизни происходят экстремальные ситуации, то они не теряют рассудок и всегда принимают трезвое решение. Внешние раздражители никогда не влияют на этих людей, так как у них стальная нервная система. Уникальная способность быстро переходить от возбужденного состояния в спокойный режим позволяет Козерогам противостоять любому стрессу. Подобный переход помогает им адаптироваться и выстоять в любых ситуациях.
Устойчивый к стрессам характер делает представителей данного знака выносливыми, способными не терять самобладание и с легкостью выходить из трудных жизненных ситуаций.
Но даже самую крепкую нервную систему нужно восстанавливать. Чтобы привести в чувство свои силы, Козерогам нужно проводить время в кругу своих близких.
Весы
Весам в жизни тоже повезло в плане нервной системы, хоть за видимой невозмутимостью в их душе и прячутся нерешительность и сомнения. Эти люди привыкли к спокойной и размеренной жизни, где все идет по плану и нет намека на неприятные сюрпризы. Чтобы ощущать весь вкус жизни, им нужна гармония и равновесие. Весы умеют абстрагироваться от раздражающих ситуаций, и это еще раз доказывает, что они могут противостоять стрессам.
Своим философским подходом к жизненным ситуациям представители этого знака Зодиака защищают свою нервную систему. Они стараются без лишних эмоций переживать взлеты и падения. Весы никогда не устраивают истерик на людях и не бросаются в крайности. Если назревает критическая ситуация, они всеми силами стараются сохранить твердое мышление и здравую логику. Если нужно, они разбираются в ситуации, какой бы сложной она ни была. Потом начинают выстраивать стратегию и придумывать тактику, на которую придется потратить меньше всего сил и здоровья. Их правильное мнение состоит в том, что нельзя распыляться на то, что в повседневной жизни можно решить в спокойном состоянии.
Но если работа заберет слишком много сил, то Весы могут впасть в уныние. Они начинают отстраняться от всего, что их недавно так радовало.
Восстановить свой внутренний баланс им помогут приятная музыка, прогулка к водоему или просмотр любимой передачи.
Дева
С самого рождения Девы имеют крепкую нервную систему. Только стальные нервы смогут выдержать весь жизненный хаос и навести в нем порядок. Но иногда они расстраиваются от того, что в мире нет совершенства. Однако если Девы соберутся с силами, то могут проделать грандиозную работу. И представители этого знака выбирают такой труд, который будет требовать усидчивости и внимания.
Крепкие нервы помогают Девам избежать стресса и различных непредвиденных жизненных ситуаций. Они никогда не показывают своих бурных эмоций, потому как пребывают в уравновешенном и сбалансированном состоянии.
Их выдержке и хладнокровию можно только позавидовать. Девы редко конфликтуют и стараются держать свои эмоции под контролем.
Эти люди быстро приспосабливаются к новым обстоятельствам, поэтому любое приобретенное качество у них быстро приживается. Чтобы пошатнувшаяся нервная система восстановилась за короткий промежуток времени, Девам нужно переключиться на занятие, которое потребует усидчивости. Что это будет - любимое дело или кропотливая работа - решать им самим.