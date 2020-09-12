Стальные нервы, или 4 самых непробиваемых знака Зодиака

Телец

Представители этого знака морально устойчивы, поэтому почти никогда не суетятся и не перевозбуждаются на нервной почве. Тельцы могут благодарить звезды за то, что те наделили их эмоциональной стабильностью и моральной стойкостью. Хотя о внутреннем состоянии души этих людей очень трудно судить, так как они никому не жалуются, если у них возникают проблемы.

Даже когда Тельцы ощущают высокую степень давления в силу разных обстоятельств, благодаря своим стальным нервам они все равно сохраняют работоспособность.

Если в их жизни происходят непредвиденные ситуации, они предпочитают выжидательную позицию - находясь в полном спокойствии, ждут, когда положение стабилизируется и они смогут вернуться к привычному ритму жизни. В состоянии нервозности Тельцы почти не бывают, поэтому подловить их в этот момент не получится.

Заставить нервничать представителей этого знака Зодиака - пустая трата времени. Хотя если чаша терпения переполнится, то от них можно ожидать вспышку гнева. Но Тельцы быстро отходят, потому как по жизни являются настоящими флегматиками. А сохранить стальные нервы им помогает размеренное чередование отдыха и работы. Эти люди стараются сильно себя не перегружать, а если появляется возможность отдохнуть, то всегда ею воспользуются. Кто-то может назвать Тельцов ленивыми, но это определение не совсем верное. Своими действиями они восстанавливают и укрепляют нервную систему.

А чтобы быстрее прийти в нормальное состояние, астрологи рекомендуют Тельцам отдых на природе в окружении близких людей.

Козерог

Крепкой нервной системе Козерогов можно только позавидовать, поэтому они - настоящие непробиваемые личности. Представители данного знака настолько умеют сдерживать свои эмоции, что часто их считают холодными и бесчувственными людьми. Но вся стратегия Козерогов состоит в том, чтобы игнорировать общественное мнение и идти своим путем дальше.

Если в их жизни происходят экстремальные ситуации, то они не теряют рассудок и всегда принимают трезвое решение. Внешние раздражители никогда не влияют на этих людей, так как у них стальная нервная система. Уникальная способность быстро переходить от возбужденного состояния в спокойный режим позволяет Козерогам противостоять любому стрессу. Подобный переход помогает им адаптироваться и выстоять в любых ситуациях.

Устойчивый к стрессам характер делает представителей данного знака выносливыми, способными не терять самобладание и с легкостью выходить из трудных жизненных ситуаций.

Но даже самую крепкую нервную систему нужно восстанавливать. Чтобы привести в чувство свои силы, Козерогам нужно проводить время в кругу своих близких.

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