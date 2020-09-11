"Были членами одной семьи". Подробности аварии, в которой по вине взрослого погиб ребенок

Трагическое ДТП произошло в среду, 9 сентября. Немного за пределами города в начале шестого на грунтовой дороге потерпел аварию автомобиль марки Audi. В нем, помимо водителя, было трое детей. 45-летний мужчина не справился с управлением и оказался в канаве.

Инспектор Госполиции Роберт Крауклис подтвердил, что все причастные к аварии были членам одной семьи.

"Это семья, да. Отец вез детей, насколько я понимаю, со школьного вечера. Он забрал детей где-то в центре и вез домой", - рассказала местная жительница.

В аварии погиб один из детей. Остальные получили небольшие травмы, их здоровью ничего не угрожает.

Мужчина сел за руль с 1,4 промилле и не проследил за тем, чтобы дети пристегнулись.

"Мы можем осуждать, но, мне кажется, он сам себя накажет больше других, это же ужасно. Винить другого легче, чем самого себя. С этим ему придется жить всю оставшуюся жизнь", - отметила местная жительница.

Для выяснения обстоятельств гибели ребенка начат уголовный процесс.

"Для лица предусмотрена ответственность - от 3 до 10 лет лишения свободы, а также лишение прав управлять транспортным средством. Ввиду этой трагической аварии я еще раз призываю людей задуматься о последствиях. Понятно, что взрослый поступил безответственно. Ни при каких обстоятельствах нельзя допускать, что за руль садятся в состоянии алкогольного опьянения. Пристегнуты должны быть как водитель, так и пассажиры", - подчеркнул представитель полиции.

Видео: Сюжет Degpunktā на латышском языке