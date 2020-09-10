Из-за пьяного взрослого в ДТП погиб ребенок

9 сентября в 18:37 в полицию поступила информация о том, что при съезде с проезжей части в Индранской волости разбился автомобиль марки Audi.

Согласно имеющейся информации, водитель, передвигаясь по дороге местного значения, не справился с управлением транспортным средством, съехал с дороги и перевернулся. Также было установлено, что водитель сел за руль в состоянии алкогольного опьянения - в дыхании мужчины обнаружили 1,4 промилле.

В ДТП погиб пассажир автомобиля - мальчик 2010 года рождения. В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело, выясняются все обстоятельства происшествия.

Как ранее сообщал RUS TVNET, во вторник в Айнажи в результате аварии погибли два человека. Около 11:00 в Айнажи Салацгривского края возле автозаправочной станции в дерево врезался микроавтобус Volkswagen Multivan. На месте происшествия погибли два человека, трое были доставлены в медицинское учреждение. Оба погибших - 1942 года рождения.

Полиция выясняет обстоятельства аварии.