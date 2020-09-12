На секретаря координационного совета оппозиции Беларуси Ивана Кравцова завели уголовное дело

Его подозревают в хищении в особо крупном размере путем злоупотребления должностными полномочиями.

Иван Кравцов сейчас находится на Украине. По его словам, несколько дней назад под угрозой уголовного дела от него потребовали увезти из Беларуси Марию Колесникову.

Напомним, что против КС дело возбуждено по статье "Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь".

В заявлении белорусской прокуратуры было указано, что работа Координационного совета направлена на захват власти в стране. В свою очередь, представители совета неоднократно заявляли, что не претендуют на власть, а лишь хотят пересмотра результатов выборов президента.

Из семи членов президиума Координационного совета белорусской оппозиции шестеро были или задержаны, или вывезены из страны, или покинули ее под давлением.