Ср, 9.09.2020
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Мария Колесникова арестована и находится в минском СИЗО

ФОТО: Marika Meisīte[Maļinovska]

Член президиума Координационного совета оппозиции Беларуси Мария Колесникова арестована и находится в СИЗО номер 1 в Минске на улице Володарского, сообщает Tut.by.

"Руководитель следственной группы главного следственного управления СК Василюк позвонил мне и уведомил, что она арестована. Предложил привезти передачу", - приводит "Медуза" слова отца Марии Александра Колесникова.

Официальной информации о причинах задержания Колесниковой нет. По мнению отца, ее могут преследовать в рамках уголовного дела, которое было заведено в Беларуси после создания совета.

Напомним, дело возбуждено по статье "Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь".

В заявлении белорусской прокуратуры было указано, что работа Координационного совета направлена на захват власти в стране. В свою очередь, представители совета неоднократно заявляли, что не претендуют на власть, а лишь хотят пересмотра результатов выборов президента.

Из семи членов президиума Координационного совета белорусской оппозиции шестеро были или задержаны, или вывезены из страны, или покинули ее под давлением. 

В понедельник, 7 сентября, Мария Колесникова была похищена в Минске. На следующий день ее задержали на границе Украины. Она была вынуждена порвать свой паспорт, чтобы не покидать страну, и какое-то время ее местонахождение было неизвестно.

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