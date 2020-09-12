Добровский о мрачных прогнозах для "Согласия": "Следующие выборы станут для партии последними"

Вячеслав Домбровский присоединился к "Согласию" в 2018 году. Два года спустя он сообщил, что вышел из правления партии. К тому же он предрекает, что следующие выборы станут для партии последними. Об этом он заявил в интервью изданию Neatkarīgā.
По его словам, к "Согласию" он присоединился, так как это была одна из немногих партий, выступающих за отмену "красных линий" и готовая начать диалог между двумя частями общества.
Когда в 2018 году Нил Ушаков предложил Домбровскому баллотироваться от "Согласия" в качестве премьера, экономист верил, что общими силами удастся выйти за пределы "красных линий" и попасть в политический мейнстрим.
Спустя два года он разочарован в партии, признался он в интервью.
"Не знаю, было ли это единственным, но я точно не предполагал весь этот коррупционный скандал в связи с Рижской думой и "Согласием"", - сказал он.
Он считал, что решение партии перенаправить Ушакова в Брюссель было верным.
"Я это воспринял как готовность партии к перестройке. Но я, к сожалению, ошибался. Как оказалось, это не было готовностью к перестройкам".
Как известно, Домбровский претендовал на пост председателя правления "Согласия", выступал за перемены и трансформацию в партии. Но победил иной подход:
"Я до сих пор помню слова бывшего председателя правления Нила Ушакова о том, что сейчас для партии важно вернуться в прошлое. В прошлое партия и вернулась.
Результат на выборах Рижской думы доказал, что мои прогнозы правильные, и следующие выборы станут для партии последними", - убежден он.
Саму партию Домбровский пока не покинул. Как поясняет он сам - из ответственности перед теми, кто за него голосовал на выборах в Сейм. Он рассмотрит возможность выйти из "Согласия" только в том случае, если появится спрос и предложение на новую политическую силу.
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