Добровский о мрачных прогнозах для "Согласия": "Следующие выборы станут для партии последними"

По его словам, к "Согласию" он присоединился, так как это была одна из немногих партий, выступающих за отмену "красных линий" и готовая начать диалог между двумя частями общества.

Когда в 2018 году Нил Ушаков предложил Домбровскому баллотироваться от "Согласия" в качестве премьера, экономист верил, что общими силами удастся выйти за пределы "красных линий" и попасть в политический мейнстрим.

Спустя два года он разочарован в партии, признался он в интервью.

"Не знаю, было ли это единственным, но я точно не предполагал весь этот коррупционный скандал в связи с Рижской думой и "Согласием"", - сказал он.

Он считал, что решение партии перенаправить Ушакова в Брюссель было верным.

"Я это воспринял как готовность партии к перестройке. Но я, к сожалению, ошибался. Как оказалось, это не было готовностью к перестройкам".

Как известно, Домбровский претендовал на пост председателя правления "Согласия", выступал за перемены и трансформацию в партии. Но победил иной подход:

"Я до сих пор помню слова бывшего председателя правления Нила Ушакова о том, что сейчас для партии важно вернуться в прошлое. В прошлое партия и вернулась.

Результат на выборах Рижской думы доказал, что мои прогнозы правильные, и следующие выборы станут для партии последними", - убежден он.

Саму партию Домбровский пока не покинул. Как поясняет он сам - из ответственности перед теми, кто за него голосовал на выборах в Сейм. Он рассмотрит возможность выйти из "Согласия" только в том случае, если появится спрос и предложение на новую политическую силу.