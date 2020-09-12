Застывший во времени и утонувший в зелени: сюрреальный Хутуван

Приблизительно в 65 км от Шанхая, на одном из островов архипелага Шенгси, находится поселок Хутуван, в котором практически никто не живет уже десятилетиями. Однако, это место как магнит притягивает туристов.

Хутуван появился в 1950-х годах как небольшая рыбацкая деревушка на берегу узкой горной бухты. Эта естественная гавань была идеальной для рыбацких лодок и небольших корабликов, поэтому население росло, и к концу 1980-х годов Хутуван уже стал городком с населением около 3000 человек.

Но времена постепенно менялись: рыболовство превратилось в индустрию, и маленькие кораблики больше не могли конкурировать с большими суднами, для которых, в свою очередь, узенький залив и маленький порт Хутувана не были ни прибыльными, ни необходимыми. К тому же, море вокруг острова уже было выловленным.

В начале 1990-х люди постепенно покидали город, перебираясь в континентальный Китай. В отдаленном городке, который был соединен с остальной частью острова только крутой горной тропой, остались лишь единицы.

На такой грустной ноте историю Хутувана можно было бы и закончить, но она все еще продолжается. Из-за отсутствия людей природа смогла навести в городке свой порядок, и он оказался настолько привлекательным, что сейчас, спустя почти 30 лет, туристы устремляются в Хутуван потоками.

Галерея: Зеленый Хутуван

Стены домов Хутуван покрыты плющом, а сам город буквально погрузился в зеленые сугробы и теперь выглядит так, словно в фантастическом кино.

Дополнительную сюрреалистичность придают интерьеры домов - они застыли во времени вместе с мебелью и предметами домашнего обихода, оставленными хозяевами.

Небольшое население (два года назад в городе жили пять человек), которое, несмотря ни на что, осталось в городе, теперь нашло новую работу - они показывают туристам Хутуван и продают им единственный доступный в городе товар - воду.