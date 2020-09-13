Вс, 13.09.2020
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Георгий Албуров, расследователь ФБК
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Санкт-Петербург, переживший на днях один шторм, готовится к следующему

Санкт-Петербург

ФОТО: livejournal.com

Все затворы Комплекса защитных сооружений в Петербурге ночью переведи в положение закрыто, сообщает портал "Эхо Москвы" со ссылкой на Дирекцию дамбы. Эти меры должны предотвратить наводнение. 

Предыдущий шторм был в культурной столице России был только в этот четверг. Тогда ураган поломал сотни деревьев, а два человека попали в больницу. На мужчину упал манипулятор, а на женщину часть крыши. 

В связи со штормовым ветром в городе отмели чемпионат Петербурга по парусному спорту и несколько мероприятий.  

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