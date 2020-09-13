В США открылся первый в мире McDonald’s с нулевым потреблением энергии

Ресторан работает за счет возобновляемых источников энергии. На его крыше установлены солнечные панели, которые, по расчетам, будут ежегодно генерировать 704,7 тыс. киловатт-час. От солнечной энергии работают не только все системы в ресторане, но и фонари на парковке. Также по всему зданию размещены фотоэлектрические стеклянные панели.