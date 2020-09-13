В США открылся первый в мире McDonald’s с нулевым потреблением энергии

В американском штате Флорида открылся первый в мире McDonald’s с нулевым потреблением электричества, сообщает Designboom. Этот ресторан называют учебным центром, в котором будут тестировать новые способы снижения расходов воды и энергии.
Ресторан работает за счет возобновляемых источников энергии. На его крыше установлены солнечные панели, которые, по расчетам, будут ежегодно генерировать 704,7 тыс. киловатт-час. От солнечной энергии работают не только все системы в ресторане, но и фонари на парковке. Также по всему зданию размещены фотоэлектрические стеклянные панели.
Снаружи стены здания покрыты живыми растениями — они очищают воздух и удерживают воду.
К 2030 году McDonald’s хочет снизить выбросы парниковых газов на 36%.
Fast-food giant @McDonalds has opened a new solar-powered, net-zero energy restaurant at the Walt Disney World Resort in Florida, USA. It will serve as a test lab for the company to reduce its overall emissions by 36% by the year 2030. Read more here: https://t.co/yz5sCSOEnw pic.twitter.com/9O6UEnv1ba— Design Indaba (@designindaba) July 23, 2020
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