Вс, 13.09.2020
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Дмитрий Семченко, экс-глава президентского пула в Беларуси

В США открылся первый в мире McDonald’s с нулевым потреблением энергии

McDonald's

В американском штате Флорида открылся первый в мире McDonald’s с нулевым потреблением электричества, сообщает Designboom. Этот ресторан называют учебным центром, в котором будут тестировать новые способы снижения расходов воды и энергии.

Ресторан работает за счет возобновляемых источников энергии. На его крыше установлены солнечные панели, которые, по расчетам, будут ежегодно генерировать 704,7 тыс. киловатт-час. От солнечной энергии работают не только все системы в ресторане, но и фонари на парковке. Также по всему зданию размещены фотоэлектрические стеклянные панели.

Снаружи стены здания покрыты живыми растениями — они очищают воздух и удерживают воду.

К 2030 году McDonald’s хочет снизить выбросы парниковых газов на 36%.

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