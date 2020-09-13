Каждая булочка в пленке: как Covid-19 повлиял на количество отходов?

С ростом количества этих материалов увеличивается и количество отходов, что является не очень хорошей новостью для природы. Однако Министерство охраны окружающей среды и регионального развития (VARAM) еще не оценило влияние новой ситуации, сообщает программа de facto.

Компании по переработке мусора не знают о влиянии этих продуктов на общий объем отходов. Те, кто принимает отсортированный мусор, ничего не могут сказать, потому что до них эти продукты не доходят. В свою очередь свалки несортированных бытовых отходов не владеют подобной информацией, потому что к ним поступает мусор, где все свалено в кучу.

Руководитель проектов Getliņi Eko Байба Росицка поясняет: хотя и выглядит, что изделий из пластика вокруг очень много - материал этот легкий, поэтому оценить увеличение веса сложно. "Но то, что мы видим в целом за этот период Covid-19 - в апреле и мае у нас было сокращение общего количества отходов. Так происходит потому, что необходимо учитывать и муниципальный мусор, то есть школьные, офисные и гостиничные отходы, которые в этот период не производились. Однако в летние месяцы, по сравнению с прошлым годом, снова наблюдается рост", - сказала Росицка.

По данным Центрального статистического управления, например, в апреле и июне, когда из-за Covid-19 было объявлено ЧС, импорт медицинских перчаток увеличился в 2,7 раза, импорт перчаток другого вида увеличился на 13%, а одноразовых масок для лица на 46%, по сравнению с прошлым годом.

В свою очередь торговцы признают, что значительно увеличили количество используемой упаковки. Как выяснила передача de facto, сеть Maxima Latvija, например, теперь использует вдвое больше пищевой пленки и коробок, сеть Rimi увеличила количество полиэтиленна на 20%, а продуктовых пакетов, в которые упаковывают не расфасованные продукты, - в шесть раз. В магазинах Top пищевой пленки используют на 75% больше, а пластиковых контейнеров - на 15%.

Все больше людей пытаются использовать картонные коробки, потребление которых увеличилось вдвое, и бумажные пакеты, которые потребляют на 68% больше.

Чтобы улучшить ситуацию, министерство планирует пересмотреть льготы по налогу на природные ресурсы. В настоящее время они предоставляются, если производитель или торговец гарантирует переработку некоторой части упаковки.

Министерство хочет полностью взимать налог с упаковки, не подлежащей вторичной переработке. "Это означает, что если производитель использовал тонну такой ​​упаковки, то он должен заплатить полный налог на природные ресурсы в государственный бюджет. Производители и торговцы определенно хотят сократить свои расходы, что заставляет их искать решения, позволяющие использовать более дешевую и более экологически чистую упаковку", - говорит Альда Озола, заместитель государственного секретаря VARAM. Латвия не перерабатывает то, что могла бы, но министерство заявляет, что нельзя игнорировать объективные условия. Например, на данный момент, когда цены на нефть резко упали, процесс вторичной переработки отходов менее привлекателен из-за затрат.