Пн, 14.09.2020
Когда я увидел, как уничтожают белорусский народ - понял, что уже никогда не смогу молчать об этом. Иначе буду живым трупом. Дмитрий Семченко, экс-глава президентского пула в Беларуси
Дмитрий Семченко, экс-глава президентского пула в Беларуси
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Тихановская обратилась к Путину: "Сожалею, что вы решили вести диалог с узурпатором, а не с народом"

ФОТО: VALDEMAR DOVEIKO/EPA

Лидер оппозиции Беларуси Светлана Тихановская в день, когда Александр Лукашенко отправился в Сочи, обратилась к президенту России Владимиру Путину со словами: "Я сожалею, что вы решили вести диалог с узурпатором, а не с народом".

"Я хочу напомнить Владимиру Путину: что бы вы ни приняли и о чем бы вы ни договорились во время встречи в Сочи - это не будет иметь законной силы. Все договоры, подписанные с нелегитимным Лукашенко, будут пересмотрены новой властью. Потому что белорусский народ отказал Лукашенко в доверии и поддержке на выборах. Я очень сожалею, что вы решили вести диалог с узурпатором, а не с белорусским народом", - цитирует "Медуза" ее заявление, опубликованное в Telegram-канале "Пул Первой".

Сначала в обращении Лукашенко был назван не узурпатором, а диктатором, но позднее в пост были внесены поправки.

В понедельник, 14 сентября, состоится первая встреча Путина и Лукашенко после выборов 9 августа. После выборов, в которых победителем был объявлен Лукашенко, в Беларуси начались масштабные протесты.

Кремль уже сообщил, что во время встречи не будут подписаны никакие документы, не состоится и пресс-конференция.

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