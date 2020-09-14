Тихановская обратилась к Путину: "Сожалею, что вы решили вести диалог с узурпатором, а не с народом"

"Я хочу напомнить Владимиру Путину: что бы вы ни приняли и о чем бы вы ни договорились во время встречи в Сочи - это не будет иметь законной силы. Все договоры, подписанные с нелегитимным Лукашенко, будут пересмотрены новой властью. Потому что белорусский народ отказал Лукашенко в доверии и поддержке на выборах. Я очень сожалею, что вы решили вести диалог с узурпатором, а не с белорусским народом", - цитирует "Медуза" ее заявление, опубликованное в Telegram-канале "Пул Первой".