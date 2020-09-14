"Согласие" может исключить из партии Домбровского и Швецову

В повестку заседания правления партии "Согласие" включен вопрос об исключении из партии депутатов Сейма Вячеслава Домбровского и Любови Швецовой, сообщил агентству LETA член правления и заместитель председателя парламентской фракции "Согласия" Валерий Агешин.
Рассмотрение этого вопроса инициировало рижское отделение "Согласия", к руководству которого и нужно обращаться за разъяснениями, сказал Агешин.
Заседание правления "Согласия" состоится во вторник, 15 сентября, в 14:00.
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