Пн, 14.09.2020
Результат на выборах Рижской думы доказал, что мои прогнозы правильные, и следующие выборы станут для партии последними. Вячеслав Домбровский, член партии "Согласие"
Вячеслав Домбровский, член партии "Согласие"

"Согласие" может исключить из партии Домбровского и Швецову

Вячеслав Домбровский

ФОТО: LETA

В повестку заседания правления партии "Согласие" включен вопрос об исключении из партии депутатов Сейма Вячеслава Домбровского и Любови Швецовой, сообщил агентству LETA член правления и заместитель председателя парламентской фракции "Согласия" Валерий Агешин.

Рассмотрение этого вопроса инициировало рижское отделение "Согласия", к руководству которого и нужно обращаться за разъяснениями, сказал Агешин.

Заседание правления "Согласия" состоится во вторник, 15 сентября, в 14:00.

Подпишись на RUS TVNET в Telegram! Максимально коротко о самом важном! 

Последние новости

НАВЕРХ
Back