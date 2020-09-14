Домбровский: правление "Согласия" не понимает, что партии нужны перемены

Он сказал, что каждый может себе представить, как выглядел бы мир в видении нынешнего лидера и председателя фракции "Согласия" Яниса Урбановича. "Это был бы мир, в котором людей можно судить, даже не сообщая, в чем заключаются обвинения, и не приглашая на заседание суда, чтобы себя защитить", - сказал Домбровский.

Он заявил, что ему не сообщили о нарушении, которое он совершил против партии, и не пригласили на заседание, на котором будет решаться вопрос о его исключении из партии. "Я не знаю, в чем мое нарушение, возможно, в том, что я решил выйти из правления "Согласия"", - заявил политик.

По его словам, "Согласие" быстро приближается к моменту, когда избиратель покажет партии "красную карточку". Домбровский подчеркнул, что партия должна измениться, но вместо этого лидеры партии предпочитают избавляться от людей, которые считают, что перемены необходимы. По его мнению, если такая ситуация сохранится, обязательно найдутся люди, которые смогут предложить избирателям "Согласия" что-то лучшее, чем может предложить Урбанович.

Домбровский подчеркнул, что пришел в "Согласие" из-за идей, а не для того, чтобы служить Урбановичу.

Как сообщалось, в повестку заседания правления партии "Согласие" включен вопрос об исключении из партии депутатов Сейма Вячеслава Домбровского и Любови Швецовой. Заседание правления "Согласия" состоится во вторник, 15 сентября, в 14:00.

Ранее Домбровский принял решение выйти из правления партии "Согласие". Он заявил агентству LETA, что, покидая правление, останется членом партии и продолжит работу в парламентской фракции "Согласия".

В Twitter Домбровский написал, что с ноября прошлого года работал в правлении, несмотря на различие мнений о том, как должна работать партия. Однако с течением времени эти разногласия только углубились.