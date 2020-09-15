Пассажиры об опыте с airBaltic: "Только в 4 часа утра в аэропорту узнали об отмене рейса"

"Рейс отменен, никаких оповещений в аэропорту... Сказали подойти в инфопункт, там сказали, что помочь не могут - дали номер телефона, по которому звонить. 30 звонков - никто не берет трубку", - рассказали Rus.Postimees пострадавшие от отмены рейса пассажиры.

По их словам, в итоге они потеряли деньги, которые были потрачены на бронирование автомобиля в Ницце и аренду апартаментов.

Авиакомпания airBaltic объяснила, что выполняет полеты только в соответствии с ограничениями и рекомендациями соответствующих органов соответствующих стран, уделяя приоритетное внимание здоровью и безопасности своих сотрудников и пассажиров.

"В соответствии с латвийскими правилами, полеты в страны, в которых совокупная заболеваемость составляет более 25 новых случаев на 100 000 жителей за последние 14 дней, запрещены. Латвийский центр профилактики и контроля заболеваний еженедельно обновляет список стран", - сказал Rus.Postimees пресс-секретарь airBaltic Дидзис Рудманис.

"Рейс на 31 августа из Риги в Ниццу был отменен еще 5 августа. После отмены рейса билеты на него автоматически больше не продаются", - говорится в ответе пресс-службы перевозчика.

"В случае отмены рейса мы связываемся с каждым пассажиром индивидуально, отправляя ему электронное письмо об изменении рейса. Если пассажир приобрел бронирование через туроператора, об этом ему сообщает туроператор, а не авиакомпания.

Если туроператору не удалось связаться с пассажиром, последний все равно может увидеть изменения в разделе управления бронированием на веб-сайте airBaltic или во время онлайн-регистрации. Пассажир также всегда может обратиться в колл-центр airBaltic.

Пассажир может перебронировать свой рейс бесплатно или потребовать возмещения в виде подарочной карты с добавленной стоимостью (+20 евро за каждую поездку в одну сторону) или банковским переводом. Кроме того, пассажиры, рейсы которых были отменены из-за изменения ограничений на поездки, вызванных Covid-19, могут перебронировать билеты на альтернативный пункт назначения и новую дату".

Вопрос о том, почему по телефону инфоподдержки авиакомпании оказалось так проблематично дозвониться, Рудманис, к сожалению, оставил без ответа.

Отмены рейсов не обошли стороной и Таллиннский аэропорт

По словам пресс-секретаря Таллиннского аэропорта Яне Калласте, аэропорт не ведет отдельной статистики по экстренно отмененным рейсам: данные включают в себя как аннулированные рейсы, так и те, которые еще не возобновились (например, Брюссель, Москва и Стамбул).

Из-за коронавирусных ограничений к настоящему времени отменялись рейсы из Таллинна в Амстердам, Дублин, Эдинбург, Жирону, Харьков, Киев, Львов, Малагу, Милан, Минск, Париж и Вену.

Общее количество рейсов, отмененных на этой неделе, составило 41, сказала Калласте.