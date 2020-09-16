Тысячи хасидов застряли на границе Украины с Беларусью. Традиционное паломничество под угрозой из-за коронавируса

Во вторник утром сообщалось, что на пограничном пункте в Черниговской области находятся около 700 человек, но под вечер пограничная служба заявила, что к КПП на Волыни прибыли еще люди.

Сообщается, что некоторые пытаются перейти границу в обход пограничных пунктов. По некоторым данным, один человек задержан.

На границу стягиваются дополнительные силы для обеспечения порядка. Пограничникам помогают Нацгвардия и полиция.

Также привлечена военная авиация, за обстановкой вдоль границы наблюдают беспилотники.

Хасиды традиционно приезжают праздновать еврейский новый год - Рош ха-Шана - к могиле рабби Нахмана в украинской Умани, но в этом году на их пути встал коронавирус.

29 августа Украина ввела запрет на въезд в страну иностранных граждан, чтобы ограничить распространение коронавирусной инфекции. Чиновники правительства уточняли неофициально, что настоящей причиной запрета было стремление не допустить массового приезда хасидов в разгар пандемии.

Украинские власти заявляли при этом, что граждане Беларуси, подвергающиеся давлению или преследованиям, могут получить защиту на Украине.

В связи со сложившейся ситуацией Госпогранслужба Украины ограничила работу пункта пропуска "Новые Яриловичи".

Запрет на въезд

Украинская погранслужба сообщает, что после обеда в понедельник на границу Украины с Беларусью начали прибывать сотни паломников, в которых без труда можно было опознать хасидов.

После того как пограничники отказались их пропускать, ссылаясь на действующий запрет на допуск иностранцев, хасиды заняли проезжую часть, заблокировав движение людей и транспорта.

Для переговоров с паломниками на нейтральную полосу прибыл лично глава погранслужбы Сергей Дейнеко.

На видео, обнародованном украинскими пограничниками, видно, как он общается с хасидами, которые явно не соблюдают нормы социальной дистанции и не все из которых носят маски.

В конце августа Украина ввела запрет на въезд иностранцев из-за пандемии ФОТО: FACEBOOK.COM/DPSUKRAINE

"Я не знаю, кто кому обещал пропуск трех тысяч граждан. Есть постановление кабинета министров, четко запрещающее въезд иностранных граждан на территорию Украины… У каждого государства есть свои законы, и обязанность каждого гражданина… - выполнять эти законы". - говорит Дейнеко паломникам.

По данным Би-би-си, находящиеся на нейтральной полосе хасиды не настроены возвращаться в Беларусь и все еще надеются, что до 18 сентября - к началу празднования - их пропустят на Украину.

По данным Государственного пограничного комитета Беларуси, выезд из страны был оформлен для 734 людей. Из них 40 человек - дети до 12 лет, 98 - дети в возрасте от 12 до 18 лет. Украинская погранслужба оценивает количество хасидов на нейтральной полосе в 690 человек.

В ночь на вторник белорусский Красный крест предоставил хасидам теплые пледы, воду и палатки для детей. По данным Би-би-си, помощь поступила и от украинских еврейских организаций.