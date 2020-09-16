Белорусский предприниматель закрыл проект помощи бывшим омоновцам

Сооснователь IT-компании PandaDoc Микита Микадо приостановил проект помощи белорусским силовикам, которые решили уйти из органов. Об этом он сообщил 15 сентября в интервью ВВС.
По словам бизнесмена, это решение он принял после того, как четверо сотрудников минского офиса PandaDoc были задержаны.
"Я подозревал, что есть опасность для меня лично. Есть опасность для моего бизнеса. Но я не мог себе представить, что мои сотрудники окажутся в опасности. (...) Я не хочу, чтобы еще кого-то, не причастного к моей инициативе, посадили в тюрьму", - сказал предприниматель.
При этом Микита заявил, что не жалеет о проделанной работе, а своей вины в случившемся не чувствует.
"То, что произошло - вопиющая несправедливость. То, что сделал режим - ужасно", - сказал он.
В рамках проекта Protect Belarus, созданного по инициативе Микиты после жестких разгонов белорусских протестов 9-13 августа, оказывалась поддержка белорусским силовикам, принявшим решение уйти из органов. Милиционерам предлагали юридическую и финансовую помощь, а также оплату курсов переквалификации, включая курсы IT.
Микита говорит: "Эта инициатива, видно, была настолько успешной, что по моему бизнесу ударили таким образом - задержали четверых сотрудников, заблокировали счета".
Микита уверен, что нынешняя ситуация в Беларуси крайне неблагоприятно отразится на IT-сфере и экономике страны в целом. "Наш кейс продемонстрировал, что любого человека могут посадить в тюрьму за взгляды коллег", - уверен предприниматель.
Микита Микадо подчеркнул, что компания PandaDoc уже приняла решение перевезти своих работников за границу.
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