Жена президента США Дональда Трампа Мелания провела мероприятие в Белом доме в наряде люксового бренда. Чтобы решиться надеть обтягивающее белоснежное платье, нужно обладать завидной уверенностью в себе, ведь такое платье 100% будет привлекать внимание к вашему телу. У первой леди США Мелании Трамп такая уверенность есть. В платье Max Mara она не только выглядит великолепно, но и чувствует себя прекрасно.