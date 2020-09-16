Умер отец Билла Гейтса

"Смерть моего отца - огромная потеря для нашей семьи и для многих людей, с жизнями которых он был связан. Папа прожил долгую и чрезвычайно насыщенную жизнь. Я никогда не переставал учиться его мудрости, доброте и скромности, - написал Билл Гейтс на своей странице в Instagram. - Как я уже говорил много раз, мой отец был настоящим Биллом Гейтсом. Он был всем, к чему я стремлюсь".