Ср, 16.09.2020
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Андрис Спрудс, директор Института внешней политики Латвии

Умер отец Билла Гейтса

ФОТО: instagram.com/thisisbillgates

Отец основателя корпорации Microsoft Билл Гейтс-старший умер на 95-м году жизни в своем доме в пригороде Сиэтла.

Билл Гейтс-старший был адвокатом и филантропом, у него была диагностирована болезнь Альцгеймера, сообщает The New York Times.

"Смерть моего отца - огромная потеря для нашей семьи и для многих людей, с жизнями которых он был связан. Папа прожил долгую и чрезвычайно насыщенную жизнь. Я никогда не переставал учиться его мудрости, доброте и скромности, - написал Билл Гейтс на своей странице в Instagram. - Как я уже говорил много раз, мой отец был настоящим Биллом Гейтсом. Он был всем, к чему я стремлюсь".

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