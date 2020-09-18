Тайный культ в Голливуде: община, где женщин клеймили и превращали в секс-рабынь

Люди ищут ответы на многие экзистенциальные вопросы, особенно в Голливуде - месте, где редко кому улыбается удача и они становятся звездами. Те, кто мучается вопросами о самооценке, становятся легкой добычей для различных "хищников", скрывающих свои истинные намерения за красивой картинкой. Именно таким является этический проповедник Кит Раньер (Keith Raniere), который был разоблачен и арестован два года назад. О нем канал HBO сделал документальный сериал "Клятва" (The Vow).

Документальный проект, который можно увидеть по LMT Viedtelevīzijā, раскрывает истинное лицо маркетинговой компании NXIVM, основанной Раньером.

С одной стороны, это были курсы развития личности, которые учили жить лучше и счастливее, а с другой - тайный и жестокий секс-культ. Его последователи выжигали инициалы своих "гуру" и исполняли приказы.

На протяжении девяти серий рассказывается о двух бывших активных членах организации - актрисе Саре Эдмондсон (Sarah Edmondson) и режиссере, помешанном на научной фантастике, Марке Висенте (Mark Vicente). Оба честно признались, как пришли к этому культу. Они оправдывали себя тем, что были впечатлены острым и логичным умом Раньера.

Сара Эдмондсон (Sarah Edmondson) ФОТО: HBO

Сериал, созданный авторами "Большого хака" (The Great Hack) - египетским творческим тандемом Каримом Амером и Джехеном Нужеймом, - показывает, что, как и многие другие личности, возведенные в культ, лидер NXIVM провозглашал любовь, просвещение и этические ценности, тем самым все более и более вовлекая последователей в организацию, побуждая отказаться от своей собственности и личной жизни.

Организация NXIVM была основана в 1998 году как классическая многоуровневая маркетинговая схема, в которой существующие участники набирают новых, чтобы помочь им "расти и совершенствоваться" в рамках разработанной программы. Известно, что сам Раньер увлекся саентологическими идеями и нейролингвистическим программированием в восьмидесятых, но только после встречи со специалистом по гипнозу Нэнси Зальцман (Nancy Salzman) была разработана новая программа ESP, или Executive Success Program. Позже она была переименована в NXIVM.

Организации удалось привлечь несколько состоятельных членов, что обеспечило стабильное развитие. Несмотря на то, что вокруг лидера в начале тысячелетия было несколько скандалов, NXIVM продолжал свою деятельность.

Кит Раньер (Keith Raniere) ФОТО: HBO

В 2006 году популярная голливудская актриса Эллисон Мэк (Allison Mack) стала новым членом NXIVM. Она была известна по роли Хлои Салливан в сериале "Тайны Смолвиля" (Smallville). Мэк даже получила две награды Teen Choice Awards за эту роль и была номинирована на несколько других. Вскоре она стала правой рукой Раньера и главным рекрутером женщин, а в 2015 году - лидером и господином у группы рабов DOS (Dominus Obsequious Sororium).

Это была особо секретная группа внутри организации, направленная на тех женщин, которые хотели более тесного контакта с лидером.

В качестве залога они отправляли Мэк свои обнаженные фотографии. Затем женщинам ставили клеймо, которое, как выяснилось позже, было с инициалами Раньера.

Эллисон Мэк (Allison Mack) ФОТО: HBO

В 2018 году Кит Раньер и несколько его союзников были арестованы. Раньер обвинялся в рэкете, краже личных данных, вымогательстве, принудительном труде, отмывании денег, мошенничестве и сексуальном рабстве. Пять женщин, его союзников, признали себя виновными по различным обвинениям. Сам Раньер сейчас все еще находится под следствием. Суд над ним продолжается.

Как такая обычная организация, основанная на этике и психологии, могла стать такой серьезной преступной группировкой, узнаете в сериале "Клятва".

Видео: Трейлер сериала "Клятва"

Материал написан с сотрудничестве с "LMT Viedtelevīzija".