С начальника Госпогранохраны Пуятса снят статус подозреваемого

Прокуратура также отменила все меры пресечения, примененные IDB, в том числе запрет на выполнение должностных обязанностей начальника Госпогранохраны. Это означает, что Пуятс может вернуться к работе.

Таким решением прокуратуры Пуятсу автоматически присваивается статус лица, в отношении которого возбуждено уголовное дело.

Причины решения прокуратуры адвокату не известны, так как в заявлении прокуратуры они не поясняются.

Решение прокуратуры последовало за несколькими заявлениями министра внутренних дел Сандиса Гиргенса о том, что очень важно, чтобы прокуратура уже в ближайшее время представила четкую процессуальную позицию в отношении предполагаемых преступных деяний, совершенных Пуятсом.

Как сообщалось, 4 сентября IDB задержало Пуятса, а вечером того же дня он был отпущен. К начальнику Госпогранохраны была применена мера пресечения - запрет на выполнение должностных обязанностей.

К Пуятсу был применен статус подозреваемого в невыполнении обязанностей государственного должностного лица, которое привело к серьезным последствиям. Инкриминируемое Пуятсу нарушение закона связано с обустройством латвийско-российской границы.

Защита Пуятса предположила, что его задержание может быть связано с делом, в котором уже фигурирует предшественник Пуятса на должности начальника Госпогранохраны Нормунд Гарбарс.

Сам Пуятс выразил возмущение задержанием и подозрениями в свой адрес. Он считает, что задержание произведено намеренно, чтобы дискредитировать его.

В IDB агентству LETA сообщили, что с начала 2018 года бюро работает над досудебным расследованием крупного дела, связанного со строительством и инженерно-техническим оборудованием восточной границы Латвии.

По данным IDB, в результате бездействия высокопоставленного должностного лица Госпогранохраны государству, возможно, был причинен ущерб в размере нескольких миллионов евро.

В прошлом году IDB задерживало также бывшего начальника Госпогранохраны Нормунда Гарбарса в связи с делом о возможных нарушениях закона во время строительства инфраструктуры на границе Латвии и России и обустройства границы Латвии и Беларуси.

В делопроизводстве IDB находится несколько уголовных процессов, связанных с обустройством восточной границы, сбор доказательств по этим объемным и сложными процессам еще продолжается.