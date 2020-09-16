Домбровский и Швецова исключены и из парламентской фракции "Согласия"

С исключением обоих депутатов из фракции партия "Согласие" лишится двух голосов в парламенте.

Лидер партии Янис Урбанович ранее заявил агентству LETA, что,

по мнению правления "Согласия", Домбровский и Швецова "систематически нарушают решения партии и проявляют неуважение к коллегам".

""Согласие" не желает служить площадкой для людей, которые публично выражают желание связать будущее с другими политическими силами. В одном предложении говорить о верности своим избирателям, а в следующем - заявлять об ожидании выгодных предложений от других партий - это, на наш взгляд, двуличие. Члены партии больше не хотят мириться с такой ситуацией ", - пояснил Урбанович.

В партии подчеркнули, что организация хорошо осознает необходимость сделать выводы по итогам недавних выборов в Рижскую думу, и это уже делается. "А тем, кто вместо конструктивных действий демонстрирует панику по поводу своего личного будущего в политике, стоит пересмотреть свое нахождение в числе членов "Согласия"", - подчеркнул лидер партии.

Как сообщалось,

Урбанович ранее в социальной сети Facebook заявил, что, если один член партии о другом говорит, что его "нужно убрать", и подчеркивает, что у него "рука не дрогнет", то это нельзя назвать ни остроумным, ни коллегиальным, ни этичным.

Политик не назвал конкретных имен, однако другой пользователь опубликовал скриншот с комментарием Швецовой, в котором она утверждает, что Урбанович на съезде партии заявил, что ждет, что его кто-то "снимет". Далее депутат заявила, что "у нее рука не дрогнет", однако сразу же оговорилась, что это шутка.

В свою очередь Домбровский недавно принял решение выйти из правления партии "Согласие". Он заявил агентству LETA, что, покидая правление, останется членом партии и продолжит работу в парламентской фракции "Согласия".

В Twitter Домбровский написал, что с ноября прошлого года работал в правлении, несмотря на различие мнений о том, как должна работать партия. Однако с течением времени эти разногласия только углубились.