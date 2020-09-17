Чт, 17.09.2020
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Отравили еще в гостинице. Команда Навального рассказала о следах "Новичка" на бутылке с водой

ФОТО: AP/Scanpix, Instagram

Бутылка со следами боевого отравляющего вещества "Новичок", которым, по данным немецкого правительства, был отравлен Алексей Навальный, была вынесена из его номера в Томске, сообщает издание "Проект", а также соратники политика в его Instagram. 

Как рассказал "Проекту" один из сотрудников ФБК, бутылка была вывезена из отеля в Берлин сотрудницей ФБК Марией Певчих. 

"Было сделано все, чтобы спасти улики", - сказал "Проекту" активист томского штаба.

Отмечается, что после сообщений о состоянии Навального, его команда, оставшаяся в Томске, тут же собрала все, что могло иметь отношение к отравлению. ФБК опубликовал видео осмотра номера от 20 августа:

"Именно на бутылке из томского номера немецкая лаборатория обнаружила следы "Новичка". А потом еще три лаборатории, которые брали анализы у Алексея, подтвердили, что Навальный был отравлен именно им. 

Теперь мы понимаем: это было сделано до того, как он покинул свой номер, чтобы поехать в аэропорт", - говорится в посте.

Сам Навальный не помнит, когда он пил из этой бутылки, сообщил "Проекту" один из сотрудников ФБК. Предположительно, в самой воде отравляющего вещества, скорее всего, не было.

"Проект" отмечает, что в лобби отеля и у номера Навального есть камеры, записи с которых могли бы помочь понять, что произошло. Но российские силовики полностью изъяли сервера системы видеонаблюдения в отеле и саму технику, обеспечивающую доступ к ней.

"Радио Свобода" со ссылкой на "Тайга.инфо" напоминает, что отель, в котором останавливался Навальный, связан с высокопоставленными региональными силовиками и чиновниками.

В свою очередь разработчик "Новичка", российский ученый Леонид Ринк заявил РИА "Новости", что нанесение "Новичка" на бутылку в томской гостинице привело бы не только к его смерти, но и к гибели всех, кто ее трогал.

"Если учесть, что все бутылки одинаковы, то это "мертвая улика". Мы ее посмотреть не можем, а у них она есть.

Все бутылки одинаковы, и доказать, что именно эта бутылка из гостиницы в Томске, мягко говоря, не приходится. Доказать, что это именно та бутылка - невозможно, а значит, эту бутылку можно подготовить в любой точке земного шара", – добавил он он.

Напомним, о том, что Навальный был отравлен в России ядом из группы "Новичок", официально заявило правительство Германии еще 2 сентября. 

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