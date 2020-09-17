Компания из пяти человек выпила растворитель: скончались четверо

"Двое мужчин, которые в Вериора отравились растворителем и были доставлены в больницу, вчера скончались, - подтвердила пресс-секретарь Лыунаской префектуры Керли Вирк. - Третий госпитализированный идет на поправку".

Точные обстоятельства произошедшего еще устанавливаются. Согласно имеющейся информации, в доме с двумя квартирами мужчины употребляли промышленный растворитель (1,2-дихлорэтан), который используют для удаления лака или клея.

Речь идет об опасном химикате, который при проглатывании вызывает отравление и в зависимости от количества может привести к серьезным проблемам со здоровьем или даже к смерти.

По первоначальной информации прокуратуры, алкоголь употребляли в субботу после полудня. Неизвестно, когда и зачем появился растворитель.

Старший комиссар юго-восточного полицейского участка Райно Сау сказал в понедельник, что после совместного употребления алкоголя людям поочередно становилось плохо. Один мужчина скончался еще в квартире.

Соседи поняли, что что-то случилось, только в воскресенье, когда на место происшествия прибыли скорая помощь и полиция. К сожалению, к тому моменту уже скончался 46-летний мужчина. Признаков насилия на его теле обнаружено не было. В ночь на понедельник в больнице умер еще один член этой компании - 33-летний мужчина. 44-летнего и 65-летнего пострадавших доставили в Клинику Тартуского университета, где в среду они умерли.

Полиция начала уголовное производство по статье, предусматривающей причинение смерти по неосторожности.